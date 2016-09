India evakuerer tusenvis langs grensa mot Pakistan

India har evakuert tusenvis av mennesker fra landsbyer langs grensa mot Pakistan, etter at konflikten mellom de to atommaktene nok en gang har blusset opp.

Myndighetene i Punjab-provinsen har besluttet å tømme et 10 kilometer bredt område langs grensa for sivile, og landsbyer i deler av Kashmir blir også evakuert.

Indiske myndigheter hevder samtidig å ha sendt kommandosoldater flere kilometer inn på pakistansk side i Kashmir, der de skal gjennomføre «kirurgiske angrep» mot det som omtales som terroristmål.

Dette er, ifølge Washington Post, første gang indiske myndigheter bekrefter å ha krysset grensen.

Angrep mot militærbase

Konflikten mellom de to landene blusset opp igjen etter et angrep mot en indisk militærbase i Kashmir tidligere denne uka. Indiske myndigheter anklager pakistanskbaserte opprørere for å stå bak angrepet, hvilket pakistanske myndigheter nekter for fredag.

Etter angrepet skal to pakistanske soldater ha blitt drept i et israelsk motangrep, ifølge statsminister Nawaz Sharif, som også fordømmer «den uprovoserte handlingen».

– Vi vil forsvare vårt hjemland mot enhver mot ethvert angrep. Hele nasjonen står skulder til skulder med våre væpnede styrker, sier Sharif.

India og Pakistan har utkjempet tre kriger siden de fikk sin uavhengighet fra britene, to av dem over den omstridte Kashmir-regionen.

HOLDER VAKT: Indiske sikkerhetsstyrker holder vakt på taket til en butikk i utkanten av Srinagar. Foto: Danish Ismail , Reuters

Kashmir var et selvstendig fyrstedømme fram til 1947, da den britiske kolonien India ble delt i to selvstendige stater – et muslimsk Pakistan og et hindudominert India.

FN-bekymring

Alt året etter gikk de to landene til krig om råderetten over Kashmir, og etter forhandlinger i FN-regi ble området delt i to.

Ifølge FN-avtalen skulle det holdes folkeavstemning om Kashmirs framtid, men India – som kontrollerer to tredeler av området der det bor elleve millioner mennesker – har i alle år motsatt seg dette.

Siden slutten av 1980-tallet har muslimske opprørsgrupper, noen av dem støttet av Pakistan, ført en væpnet kamp mot det indiske nærværet i Kashmir.

FN har fulgt de siste dagers utvikling «med stor bekymring» og ber begge land vise tilbakeholdenhet.