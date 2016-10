Due «arrestert» i India

Den ble ikke akkurat tolket som noe fredsdue, fuglen som søndag kom flygende fra Pakistan til India med en beskjed til sistnevntes statsminister Narendra Modi.

Ufredsduen ble faktisk pågrepet og satt i varetekt av indiske grensemyndigheter. Ifølge politiet bar duen på en papirlapp der det sto noe slikt som «Modi Jo, ikke tenk på oss som det samme folket vi var i 1971. Nå er ethvert barn klar for å slåss mot India».

1971 er trolig en referanse til den indisk-pakistanske krigen dette året.

Papirlappen var angivelig signert av den militante gruppen Lashkar-e-Taiba, som har sin base i Pakistan.

– Derfor etterforsker vi hendelsen med det største alvor, sier politiinspektør Rakesh Kumar til AFP.

Konflikten mellom de to nabolandene har nylig blusset opp på nytt, og India har derfor evakuert tusenvis av mennesker som bor langs grensen til Pakistan.

Også i fjor skapte en due knuter på tråden mellom de to landene. Da fanget indisk politi en due de mistenkte ble brukt til spionasje av Pakistan. Duen ble saumfart, blant annet med røntgenbilder, for å finne ut om den bar på et kamera, en sender, eller en skjult mikrochip.

I 2013 fant indiske sikkerhetsmyndigheter en død falk utstyrt med kamera.