38 drept i opptøyer etter guruens voldtektsdom

Den kontroversielle guruen er også mistenkt for drapet på en journalist, og for å ha tvangskastrert hundrevis av sine mannlige følgere.

Den såkalte Dr. Saint Gurmeet Singh Ram Rahim Insan (50) er en mektig, men omstridt skikkelse i India. Sekten han leder, Dera Sacha Sauda, står sterkt i området rundt hovedkvarteret nord i landet, og lederen selv hevder å ha millioner av tilhengere verden over.

Da han ble dømt for voldtekt av to kvinnelige sektmedlemmer før helgen, tok de trofaste til gatene. Minst 38 ble drept og flere hundre skadet i opptøyene som fulgte.

Mandag kom straffutmålingen.

– Den dømte sparte ikke engang sine fromme disipler, og handlet som et vilt dyr, sa dommeren, ifølge Hindustan Times.

Guruen selv skal ha brutt ut i gråt i retten, og bønnfalt dommeren om nåde med foldede hender, skriver avisen.

STORE OPPTØYER: I tillegg til de mange drepte og skadede i helgens kaos, ble en rekke bygninger og biler satt fyr på, og journalister ble banket. Foto: Altaf Qadri , AP

Soldater sto klare til å skyte



Han ble idømt til sammen 20 år i fengsel, men de fornærmedes advokater har varslet at de vil anke, fordi de mener straffen var for lav.

Det er ikke meldt om flere sammenstøt etter mandagens straffeutmåling. Ifølge nyhetsbyrået AP var det også et intenst sikkerhetsopplegg rundt fengselet der det var satt opp en provisorisk rettssal. I forkant hadde man kuttet buss- og togforbindelsene til byen for å forhindre flere tilhengere fra å dukke opp.

Samtidig ble det innført portforbud, og de rundt 4000 soldatene som var i byen hadde fått tillatelse til å skyte med skarpt, om det skulle bryte ut med vold.

Myndighetene har også tatt beslag i guruens eiendeler, inkludert det omfattende anlegget som fungerer som hovedkvarter. Dette er på rundt 400 hektar, og har sykehus, skoler, et hotell, en cricketbane og en kino. Så langt skal 20.000 tilhengere ha forlatt området, men politiet sier det er flere på innsiden.

VOLDELIGE: En tilhenger av guruen blir slått av politi bevæpnet med stokker. Foto: Money Sharma , AFP

Mistenkt for tvangskastrering av 400



Gurmeet Singh Ram Rahim Insan står også tiltalt for drapet på journalisten Ram Chander Chhatrapati i 2002. Han ble skutt på kloss hold i sitt hjem, etter å ha publisert et anonymt brev som anklaget sektlederen for voldtektene han ble dømt for 15 år senere.

Guruen etterforskes også i forbindelse med en påstått tvungen massekastrering, som involverte så mange som 400 mannlige tilhengere.

Til tross for mange kontroverser, er sekten hans fortsatt populær. Ifølge indiske The Tribune skyldes dette flere forhold. Blant annet at tilhengerne ignorerer Indias strenge kastesystem, at de driver sosialt arbeid, deler ut mat og medisiner, og at de jobber mot rusavhengighet. Bevegelsen har – ved siden av sin åndelighet – en politisk dimensjon, og har stilt seg bak politiske kandidater.

Guruen selv er kjent for sin ekstravagante stil, og omtales som «blingens guru». Han har også spilt i flere filmer om seg selv, hvor han står oppført i en rekke roller, deriblant regissør, manusforfatter og komponist.