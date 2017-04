Datteren til Josef Fritzl rett etter farens arrest: – Ingen kommer til å tro meg

Josef Fritzl voldtok datteren Elisabeth over 3000 ganger gjennom de 24 årene han holdt henne i fangenskap i en skjult kjeller i huset. Nå forteller etterforskningslederen om den groteske saken.

Det er Willibald Reitner, som var den første politimannen som snakket med Elisabeth Fritzl etter at faren hennes var blitt arrestert, som nå forteller om saken i en ny dokumentar som sendes på britiske Channel 5 torsdag.

– Da vi først spurte Elisabeth Fritzl om hva som hadde skjedd, svarte hun først «Ingen kommer til å tro på meg», sier Reitner i dokumentaren, skriver Daily Mail.

Reitner er i dag etterforskningsleder i Amstetten, som er den samme byen hvor Josef Fritzl holdt datteren Elisabeth fanget i kjelleren i sitt eget hus i 24 år.

FANGET I 24 ÅR: Elisabeth Fritzl ble holdt fanget i kjelleren til foreldrene av faren, uten at moren visste om det. Dette brevet ble sendt ut av da hun ble meldt savnet. Foto: © Europics[cen]

Elisabeth Fritzl hadde blitt meldt savnet som 18-åring i 1984. Faren fortalte alle at hun hadde rømt til en religiøs sekt, og politiet gjorde tilsynelatende ikke noen stor innsats i å prøve å finne henne.

I virkeligheten ble hun holdt fanget bak åtte låste dører i kjelleren, sammen med tre av barna.

Ville aldri se faren igjen



I løpet av disse årene voldtok han henne flere tusen ganger og fikk syv barn med

henne. Det ene barnet døde som spedbarn etter at Fritzl nektet å sørge for legehjelp. Tre av de andre barna ble tatt med ut og vokste opp sammen med Fritzl og kona.

I dokumentaren fremkommer det at hun ble voldtatt over 3000 ganger av faren.

– Elisabeth fortalte ingenting. Hun sa «ingen vil tro meg likevel». Da endret vi tonen vår, og spurte henne om hun det var slik at hun var offeret. Da fikk hun et annet uttrykk, og sa «Hvis jeg forteller om dette akkurat slik som det skjedde, vil ingen noensinne tro meg», forteller Reitner i dokumentaren, ifølge den britiske avisen.

Deretter skal Elisabeth Fritzl, som i dag er 51 år gammel, ha fremlagt noen betingelser, ifølge politimannen:

– Hun ville ikke se Josef Fritzl igjen. Hun omtalte ham heller aldri ved navn eller som «far», men sa konsekvent «han». Hun var veldig redd for at ingen ville tro på henne, og at alle ville tro på faren, sier Reitner.

Ny identitet



I 2013 ble kjelleren hvor Elisabeth og barna ble holdt fanget fylt med betong for at «folk aldri mer skal ha tilgang til kjellerrommene».

I 2016 ble huset solgt for 160.000 euro for å skulle bygges om til et leilighetskompleks, ifølge en artikkel i Niederösterreiche Nachrichten.

Elisabeth har nå fått ny identitet og lever med sin familie på ukjent sted i Østerrike, og har aldri uttalt seg offentlig om saken.

Fikk brev fra Elisabeth



Etterforskningslederen forteller i dokumentaren at han fortsatt har kontakt med Elisabeth, og at han noen måneder etter at etterforskningen var avsluttet fikk et brev fra Elisabeth, barna og bestemoren.

«Jeg vil gjerne takke deg for at du hjalp oss. Du var der for oss i en vanskelig situasjon. Vi trengte din støtte, og du tok deg av oss uten å lage noe større ut av det. Opplevelsen av at noen sto ved vår side og støttet oss ubetinget, var som en gave. Vi er trygge på at vi ikke er alene om å ha folk som deg som støtter seg. Vi haper du har noen som støtter deg hvis du noensinne skulle få bruk for hjelp», står det i brevet, ifølge den britiske avisen Mirror.

Josef Fritzl, som i dag er 82 år gammel, ble i 2009 dømt til livsvarig fengsel for drap, voldtekt, incest og frihetsberøvelse etter at hans grusomme forbrytelser ble avslørt.

Fritzls forbrytelser ble avslørt i 2008 da Elisabeth Fritzl klarte å overtale faren til å la den alvorlig syke 19 år gamle datteren få komme på sykehus.

