Tenåringsjenter overnattet i skap på Ikea

Nå mistenkes de to 15-åringene for å ha brutt seg inn i varehuset.

Ifølge svenske avisen Expressen var planen til de to jentene krystallklar; De skulle gjemme seg i et skap på Ikea i Malmö til stengetid, så krype ut i varehuset når det var tomt.

Husker du? Ikea nekter 63.000 å leke gjemsel

Ved 17-tiden lørdag ettermiddag iverksatt de planen. De bevegde seg rundt på Ikea til det nærmet seg stengetid. Da gjemte de seg i et skap, og ventet til varehuset ble tomt.

– Selv om ingen var igjen på Ikea valgte jentene å bli i skapet. De var rett og slett redd for at deres bevegelser skulle utløse en alarm, forteller Lars Förstell, pressetalsmann for politiet i Malmö til Lokaltidningen.se

Ikea: Ser helst at kunder sover hjemme



Jentene ble i skapet hele natten, og først da personalet kom tilbake søndagsmorgen ved halv-sju-tiden oppdaget de tenåringene. Det er dog uklart om jentene selv kom ut av skapet, eller om de ble oppdaget mens de fremdeles var inne i skapet, skriver Expressen.

Les også: Overnattet på utstilling hos Ikea

Personalet varslet politiet, som kom til stedet og kjørte jentene hjem. Begge jentene er nå mistenkt for å ha brutt seg inn i varehuset.

Malin Sennevall, pressekontakt for Ikea, sier at de ser alvorlig på hendelsen.

– Vi er opptatt av våre kunders sikkerhet, og etter stengetid kan vi ikke garantere for den. Det er veldig gøy at folk setter pris på Ikea, men vi ser helst at kunder prøver madrassene i butikken og sover i dem hjemme om natten, sier Sennevall til Expressen.

Viral trend

Lars Förstell forteller til Gøteborgs-posten at de ser en trend som har spredt seg verden rundt i sommer. Trenden går ut på at folk gjemmer seg på Ikea til varehuset stenger, så overnatter der.

I august la to gutter fra Belgia ut en video på YouTube hvor de overnatter i det svenske varehuset. Videoen «Two idiots at night in Ikea» er sett av over 1,6 millioner mennesker.