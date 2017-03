Den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko brukte spesialstyrker mot fredelige demonstranter lørdag.

Bilder fra Minsk viser at soldater fra spesialstyrken OMON gikk til med hard hånd mot demonstranter lørdag. Selv pensjonister med stokk ble tatt inn i politiets beryktede lastebiler. Det var også sivilkledde agenter fra KGB på plass.

Hundrevis av mennesker er pågrepet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Hviterussland blir aldri det samme etter denne dagen, skriver menneskerettighetsaktivisten Igor Rynkevitsj på Facebook.

Les også: Børge Brende: Håper Hviterussland vil avskaffe dødsstraff

– Mer enn 400 mennesker ble pågrepet. Mange av dem ble slått og trenger medisinsk hjelp, sier Tatsyana Revyako fra den hviterussiske menneskerettighetsgruppen Vyasna (Vår) til Radio Free Europe.

Ifølge Amnesty brukte politiet «overdreven makt» mot fredelige demonstranter.

«DAGDRIVERE»: Protestene i Minsk lørdag var opprinnelig mot en ny lov som gjør at de som jobber mindre enn halve året, må betale en straffeskatt. Men det utviklet seg etter hvert også til en protest mot president Aleksandr Lukasjenko. Foto: Sergei Gapon , AFP

Hviterussland kalles av mange for «Europas siste diktatur». Aleksandr Lukasjenko har sittet som president helt siden 1994, og den tidligere kollektivfarm-sjefen har tydeligvis ingen planer om å gi fra seg makten.

Les også: Flyktet fra Russland – drept på åpen gate i Kiev.

Demonstrasjonene lørdag var opprinnelig ikke rettet mot ham, men mot den såkalte «parasittskatten» som hviterussiske myndigheter har innført. Den slår fast at alle som ikke har hatt jobb og betalt skatt mer enn halve året (183 dager) må betale en straffeskatt på cirka 2000 kroner. Det er en stor sum for fattige hviterussere.

– Dette har vært smertens dag, skriver nevnte Rynkevitsj, og fastslår at den siste respekt for Lukasjenko nå er borte. Menneskerettsaktivisten krever at presidenten må for retten, men er tydeligvis ikke så optimistisk for det:

– I hvert fall i historiens eller himmelens domstoler, skriver han på Facebook.

DRAMATISK: En kvinne prøver å beskytte seg mens hun ligger på bakken, mens hviterussisk spesialpoliti pågriper en mann under lørdagens demonstrasjoner i hovedstaden Minsk. Foto: Sergei Grits , AP

Komsomolskaja Pravda melder at en av de mest kjente opposisjonspolitikerne, Vladimir Nekljajev, ble pågrepet natt til lørdag. Han skulle opprinnelig ha talt på et protestmøte lørdag.

Les også: EBU tilbyr kriseløsning for Melodi Grand Prix-opptredenen

Poeten Sabina Brilo skriver på Facebook at helt vilkårlige mennesker kan ha blitt arrestert, og at det er viktig at de nå skaffer seg en oversikt.

Hennes mann Andrej Bastunets mener at hundrevis av mennesker er pågrepet.

– Jeg så hvordan soldatene tok en ung gutt og begynte å slepe han mot en ventende buss. Da de andre demonstrantene prøvde å hjelpe ham, begynte soldatene bare å pågripe alle som de så omkring seg. De slo folk, drog dem inn i bussen og fortsatte å slå dem inne i bussen, sier Bastunets til dn.se. Han er leder i det uavhengige hviterussiske journalistforbundet.

Både lokale og internasjonale journalister skal være blant de pågrepne.

Se grafikken: Slik omringer Putin Ukraina

– Det er som en krigssone i Minsk. Politiet er overalt, sier Ena Bavcic fra organisasjonen Civil Rights Defenders til nyhetsbyrået TT.

President Lukasjenko sa tidligere denne uken at demonstrantene er «femtekolonister» med støtte fra vesten og vestlige etterretningstjenester. Han sa at titalls mennesker var pågrepet allerede før denne dagen.

I motsetning til for eksempel Russland, har Hviterussland beholdt navnet KGB på sin etterretningstjeneste, det samme navnet som på det beryktede sikkerhetspolitiet i Sovjetunionen.