Norske Terje: Pågrepet under demonstrasjon i Hviterussland

Terje Hanssen forteller at han ble pågrepet av hviterussisk politi i forbindelse med demonstrasjoner mot regimet i søndag. - Det var veldig ubehagelig, sier han til VG.

VG snakket med ham idét han ble løslatt av politiet i Hviterussland.

– Jeg måtte stå med beina bredt og hendene opp etter en mur i en halv time, mens en mann med batong holdt vakt. Det tok tid før jeg ble løslatt fordi jeg ikke hadde ID-papirer på meg, sier Hanssen, før han får beskjed om å avslutte samtalen.

Les: Hviterussland blir aldri det samme

Det var Sveriges Radios Moskva-korrespondent Maria Persson Löfgren som først varslet om pågripelsen. Hun traff tilfeldig nordmannen på hotellet sentralt i Hviterusslands hovedstaden Minsk. Persson Löfgren er i byen for å dekke demontrasjonene mot myndighetene i diktaturet Hviterussland.

– Nordmannen er turist og fortalte meg at han benyttet dagene med visumfrihet til å reise fra Warszawa til Minsk. Han spurte meg hvor demonstrasjonene var og jeg så ham der i dag, sier Maria Persson Löfgren til VG.

De siste ukene har det vært flere demonstrasjoner mot President Alexander Lukashenko, som styrer landet med jernhånd. Protestene startet i forbindelse med skatteendringer som vil ramme arbeidsledige.

Den såkalte «parasittskatten» som hviterussiske myndigheter har innført, slår fast at alle som ikke har hatt jobb og betalt skatt mer enn halve året (183 dager) må betale en straffeskatt på cirka 2000 kroner.

Det er en stor sum for mange fattige hviterussere.

Massearrestasjon



Minst 700 personer møtte opp til demonstrasjonen lørdag, til tross for at myndighetene i landet fredag sa at protesten var ulovlig, skriver NTB. En av dem skal ha vært landets ledende opposisjonspolitiker Vladimir Nekliayev.

Sveriges Radios korrespondent sier at søndagen var roligere enn lørdagen. Hun var til stede på torget som var samlingssted for demonstrantene og forteller at hun så Hanssen der.

– Det var flere journalister enn demonstranter der. Jeg så at nordmannen filmet med mobilen. Det var det også andre som gjorde. Plutselig kom en grønn militærbil og det ruset inn politi. De stormet torget og pågrep folk. En av dem som ble tatt, var den norske turisten. Det var totalt rundt ti pågrepne, forteller Löfgren.

Ifølge menneskerettighetsgrupper skal så mange som 400 personer være pågrepet, og flere av dem skal ha blitt slått av politiet. Politiet har så langt ikke kommentert hverken pågripelsene eller påstandene om at demonstranter skal ha blitt slått.

Rundt 20 journalister skal være blant de pågrepne, ifølge det hviterussiske journalistforbundet.

Ringte fra bussen



Nordmannen hadde fått Löfgrens telefonnummer og ringte henne fra bussen. Han ble fraktet vekk sammen med en rekke andre pågrepne, sier hun.

– Han er turist og ikke aktivist. Regimet setter seg selv i et dårlig lys når de pågriper en turist. De har gitt fem dagers visumfrihet for å trekke turister til landet. Det er høyst tvilsomt at de ikke klarer å skille mellom demonstranter og en norsk turist, sier den svenske korrespondenten.

Pågripelsen skjedde ved 11.30-tiden norsk tid. Nordmannen ble løslatt etter rundt halvannen time i sikkerhetspolitiets varetekt.

VG var i kontakt med Utenriksdepartementet ved 16-tiden.

– Den norske ambassaden har vært i kontakt med politiet i Minsk, og de kunne ikke bekrefte at noen nordmenn var arrestert, sier kommunikasjonssjef Frode Øverland Andersen.