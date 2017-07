Jeanette (32) og Soran (36) redder hunder fra å bli spist på festival i Kina

Det anslås at rundt 10.000 hunder slaktes årlig på den omstridte hundekjøttfestivalen i Yulin i Kina. Norske Jeanette og Soran mener de har vært med på å redde nærmere 900 av dem.

Ti dager i juni hvert år strømmer innbyggerne i den lille kinesiske byen Yulin, med rundt fem millioner innbyggere, til restaurantene for å spise de firbente

Det anslås ifølge organisasjonen Humane Society International at rundt 10.000 hunder årlig slaktes under hundekjøttfestivalen.

Jeanette Kristin Skjøren Ellesøe (32) og Soran Belbas (36) bestemte seg for at de ikke lenger kunne sitte hjemme i Norge. Tidligere denne uken reiste de til Kina for å hjelpe organisasjonene som årlig strømmer til for å redde flest mulig.

– Der vi er nå har vi fått reddet 900 hunder, forteller Ellesøe, som jobber frivillig sammen med The Animal Hope & Wellness Foundation.

HJELPER: Jeanette Kristin Skjøren Ellesøe (32) hjelper hundene som er syke med å få medisin og mat slik at de kan komme seg på beina igjen og bli adoptert bort. Foto: Suki Su

REDNINGSAKSJONEN: * The Animal Hope & Wellness Foundation opplyser at de har reddet 865 hunder, 6 katter, en gris, to maskepalmemår og ett murmeldyr fra Yulin 2017. * Organisasjonen har stoppet fire lastebiler, og hentet hunder fra ett slaktehus. * 70 av de reddede dyrene har dødd siden de først aksjonerte 19. juni til 28. juni (inkludert de som døde i lastebilene). * Rundt 500 hunder er syke, dette omfatter infeksjoner fra skade, valpesyke, organsvikt og dehydrering.

– 10–15 dør daglig av forholdene

VG snakker med Ellersøe og Belbas i det de er ferdig med sitt 12-timers skift og klare for å avslutte dagen.

– Det er jævlige tilstander her, forklarer Ellesøe via en dårlig intetnettdekning fra hotellet.

Organisasjonen har satt opp en tilfluktsleir et stykke utenfor byen, og holder lav profil for ikke å bli oppdaget.

Her får hundene mat, vann, medisiner og en seng å sove i. Men for en del av hundene er det allerede for sent.

ENGASJERT: Soran Belbas (36) forteller at han og Jeanette er de eneste skandinavene i feltleiren, og at de fleste er kinesere som engasjerer seg for å stoppe slaktingen og festivalen. Foto: Suki Su

Hundekjøttfestival i Yulin * Hundekjøttfestivalen i Yulin ble arrangert for første gang i 2010. * Dyrevernorganisasjonen Humane Society International estimerer av 10.000 hunder drepes årlig i tilknytning til festivalen. * Det er estimert at 25–30 millioner hunder spises årlig verden rundt. * Innen Asia er salg av hundekjøtt forbudt i Singapore, Taiwan, Hong Kong og Filippinene. * I Kina og Sør-Korea er det imidlertid tillatt. Kilder: Forbes, Czajkowski (2014)

– Mellom 10 og 15 hunder dør daglig på grunn av forholdene de har blitt utsatt for. Hundene fraktes 10–20 om gangen i små bur og mange får organsvikt fordi de blir klemt i hjel, sier Ellesøe.

Hun forteller også at de fleste er avmagret og bærer smittsomme sykdommer.

– Vi skjønner at vi ikke kan redde alle, og de som ikke kan reddes får smertestillende. Det skjer kjempefort, i det ene øyeblikket har hunden det fint og en time senere ligger den i koma.

Ellesøe beskriver det som skjedde tidligere på dagen da en valp hun holdt i armene stille sovnet inn.

SLAKTES: Festivalen har fått økt press men tross ryktene om at festivalen i år var avlyst, selges det fortsatt hundekjøtt i Yuliun under festivalen nå i juni. Foto: Str , AFP

– Mange er stjålet fra familier

Hundene de klarer å redde får vaksiner og blir gjort klare for adopsjon.

Ellesøe forklarer hvordan de «beslaglegger» hundene:

– En gruppe fra organisasjonen stopper lastebilene med hundene i det de skal fraktes til slakteren. De beslaglegger lastebilen og overtaler sjåførene til å gi fra seg hundene.

De blir så tatt med tilbake til leiren og skannet for mikrobrikker.

SLAKTES: Hunder er ikke hverdagskost i Kina. Det er ikke like vanlig rundt om på restaurantene i landet, som i Yulin, i Kinas sørlige region Guangxi. Her ligger hundene på utstilling på et kjøttmarked. Foto: Str , AFP

– Mange av hundene er stjålet fra familier. Når vi skanner dem oppdager vi at flere har registrerte eiere.

I fjor ble en anmodning om å stoppe festivalen, med over 11 millioner underskrifter, overlevert til de lokale myndighetene, men de viser til at det er et privat arrangement, utenfor statlig kontroll, skriver Forbes.

Økt press på festivalen

PRESS: Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH, forteller at det er et økt engasjement internasjonalt og lokalt i Kina for å stoppe festivalen. Foto: Bente Isefjær / NOAH

Siri Martinsen, veterinær og leder i dyrevernsorganisasjonen NOAH, forteller at det var presset fra en rekke organisasjoner internasjonalt og lokalt som førte til løfter om å stoppe festivalen. Men det førte ikke fram.

– Organisasjoner og mennesker verden over ble veldig skuffet etter at festivalen arrangeres til tross for at det ble gitt løfter om å stoppe den, sier Martinsen.

Hun oppfatter at det er et økende engasjement for dyrevern også i Kina.

– Festivalen har fått mye oppmerksomhet i flere år, og spesielt i fjor, grunnet økende press fra det internasjonale samfunnet og økt lokalt engasjement. Det er viktig, sier Martinsen.

Lang tradisjon

Lokale innbyggere er imidlertid ikke like begeistret over dyrevernsorganisasjonenes arbeid med å redde hundene.

– Å spise hundekjøtt er en lang tradisjon i Yulin, og for oss er det det samme som å spise fisk eller kylling. Har du sett kyllingelskere som prøver å stoppe folk fra å spise kylling? sier en lokal innbygger med etternavn Liang til kinesiske Global Times.

FAMILIEMIDDAG: Innbyggerne i Yulin argumenterer med at det er en lang tradisjon for dem å spise hund. Her har en familie samlet seg på en lokal restaurant under åpningen av festivalen 21. juni. Foto: Str , AFP

– Hvorfor er hundekjøtt noe forskjellig fra annet kjøtt? spør en kinesisk eier av en av byens populære hundekjøtt restauranter til en BBC reporter.

Ellesøe og Belbas får samme spørsmål.

– Fordi vi ser på hunder som familiemedlem, og det er unaturlig å spise på et familiemedlem. Det andre er den horrible måten de behandler hundene på hvor de plasserer 10–20 hunder i et lite bur det egentlig er plass til 2–3. Hvor de hverken får mat eller vann, sier Belbas.