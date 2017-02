Dyretragedie ryster Danmark: Livløse hunder funnet i plastposer

Minst 61 mishandlende hunder er funnet i Danmark. Noen innsmurt med avføring, andre døde i plastposer.

Den 8. februar fant Politiet i Østjylland og danske Dyrenes Beskyttelse 27 hunder på en eiendom i Randers i Århus. Siden har informasjon fra en tipser ført politiet til en gitt adresse i nærheten, og ytterligere 34 mishandlede hunder har nå blitt funnet, skriver Dyrenes Beskyttelse på sin hjemmeside.

Saken ble først omtalt av Ekstra Bladet.

De 27 hundene som ble funnet i første omgang var innsmurt med avføring. Fem av dem hadde også mistet livet. Blant de 34 som ble funnet senere, lå 16 livløse i plastposer. Tre hunder har også måttet bli avlivet i ettertid på grunn av sykdom.

Les også: Krever strengere straffer for dyremishandling

STELLES: Her er en av hundene som var innsmurt med avføring. Veterinærene måtte fjerne pelsen. Foto: , Dyrenes Beskyttelse

– Det er tydelig at de har hatt et traumatisk liv

Politiet mistenker at det er en sammenheng mellom saken fra 8. februar og det nyeste tilfellet.

– Også disse hundene har gått i store mengder avføring i en meget kald og skitten bygning, hvor det tilsynelatende ikke var adgang til vann, uttaler direktør for Dyrenes Beskyttelse, Birgitta Riss i pressemeldingen som ligger ut på deres hjemmeside.

Les også: Her venter hunder på å bli slått i hjel

Hundene som fremdeles er i live har blitt plassert på et internat i Nordjylland, der de blir tatt hånd om.

– Det er tydelig at de har hatt et traumatisk liv. De har tilbrakt hele livet i et bur uten mulighet for å komme seg ut. Nå skal de langsomt venne seg til at det finnes et liv utenfor burene, og at det er mennesker som vil dem godt, sier internatslederen, Lotte Brink, til Dyrenes Beskyttelse.

De neste dagene skal hundene undersøkes av dyrelege for eventuelle skader.

REDDET: Flere hunder mistet livet på grunn av underernæring og sykdom. Disse hundene overlevde. Foto: Dyrenes beskyttelse

Nest største saken i Danmark i nyere tid



De 27 hundene som først ble funnet er hovedsakelig en blanding av Border-Terrier, Cavalier King Charles spaniel og puddel. Hunderasene er svært populære og er derfor lette å selge på sosiale medier, skriver Dyrenes Beskyttelse.

Les også: – Hjerteskjærende behandling av hunder i Romania

Dette er den nest største hundemishandlingssaken i Danmark i nyere tid, ifølge dyrevernsorganisasjonene. Den største hundesaken i Danmark kom frem i 2015, der 91 mishandlende hunder ble funnet i Sydsjælland.