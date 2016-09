Hun er den første kvinnen med hijab i Playboy

Tidligere i år sluttet Playboy å trykke nakenbilder. Nå trykker bladet for første gang et bilde av en kvinne med hijab.

Det er den 22 år gamle journalisten Noor Tagouri som har latt seg avbilde til en artikkel i oktober-utgaven av bladet mens hun har på seg hijab, bukser og langermet jakke.

Ifølge Playboy er artikkelen del av serien Renegades of 2016, som handler om menn og kvinner som vil «endre hvordan du tenker om forretninger, musikk, porno, komedie, spill og mer».

Tagouri, som er reporter for Newsy, omtales i bladet som en «tøff aktivist» og har som mål å bli USAs første nyhetsanker på TV som bruker hijab.

«Tagouri tvinger oss til å spørre oss selv hvorfor vi har så vanskelig med å forstå en ung kvinne som bevisst dekker hodet sitt og ikke vil godta nei som et svar», skriver Playboy.

Til bladet sier 22-åringen at hennes største utfordringer i jobben som journalist er å få folk til å stole nok på henne til å fortelle sine historier.

– For å være ærlig, så tror jeg at det å være en muslimsk kvinne som bruker hijab, har hjulpet meg med å få den tilliten. Jeg vet hvordan det er når mediene gir en skjev fremstilling av vårt samfunn, sier Tagouri.

I fjor høst ble det kjent at Playboy i løpet av våren ville kutte ut bilder av nakne kvinner for å få en «renere og mer moderne stil», sa en av toppsjefene Cory Jones i bladet til New York Times.

Oktober-utgaven representerer enda et steg videre, for ifølge flere medier er Tagouri den første kvinnen som har på seg hijab i bladet.

Kilde: (VG/NTB)