Tenåringsjenter i retten for homofili i Marokko

To tenåringsjenter stilles for retten i Marokko etter at de kysset og klemte hverandre på et hustak i Marrakesh i forrige uke, ifølge en menneskerettsgruppe.

Politiet pågrep 16 år gamle Sanaa og 17 år gamle Hajar forrige torsdag, opplyser aktivisten Omar Arbib i Den marokkanske menneskerettighetsforeningen.

Ble fotografert



– De ble oppdaget mens de kysset og klemte på et hustak i distriktet Hay Mohammadi, sier Arbib til nyhetsbyrået AFP onsdag.

– Noen fotograferte dem og sendte bildet til familien, som informerte politiet, tilføyer han.

Debatt: Står fram som homofil muslim

Jentene ble pågrepet samme dag og må ifølge Arbib møte i retten allerede fredag denne uka. De er tiltalt for «uanstendige og unaturlige handlinger med et individ av samme kjønn», en anklage fra artikkel 489 i den marokkanske straffeloven.

Kommentar: Israel - de homofiles fristed

Kan få tre år



Den marokkanske menneskerettighetsforeningen har oppnevnt en advokat som skal forsvare tenåringene. Hvis de blir kjent skyldig, kan de ble dømt til fengsel i mellom seks måneder og tre år. Arbib krever at de to jentene løslates umiddelbart, og at loven de er anklaget for å ha brutt, avskaffes.

Kommentar: Mange frykter at islam endrer Norge