LHBT-organisasjoner raser mot omstridt forskning

En studie som hevder at algoritmer evner å avdekke om en person er homofil eller ikke, har fått flere LHBT-organisasjoner til å reagere sterkt.

Forskerne bak forskningsprosjektet undersøkte over 35.000 bilder av hvite folk, både homofile og ikke-homofile, ved hjelp av kunstig intelligente algoritmer. I 91 prosent av tilfellene klarte dataprogrammet å skille mellom menn som er homo- og heteroseksuelle. For kvinnene ligger tilsvarende tall på 83 prosent.

Denne datateknologien har bedre dømmekraft, og evner i større grad enn et menneske å avdekke en persons seksuelle legning, konkluderer studiet med.

Kommentar: Kunstig intelligens? Stopp en HAL!

Undersøkelsen som først ble omtalt i the Economist har skapt uro blant flere organisasjoner som kjemper for homofiles rettigheter, skriver Washington Post.

Frykter homofiles sikkerhet



Amerikanske GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) er blant dem som går til angrep på undersøkelsen. Interesseorganisasjonen mener at den kan være skadelig for homofile over hele verden.

– Dette er farlig informasjon som sansynligvis vil bli tatt ut av kontekst. Det er basert på svake antagelser, og det truer sikkerheten og privatlivet til både homofile og andre, uttaler organisasjonens sjef for digitalisering, Jim Holloran, på deres egen nettside.

I undersøkelsen kom det for eksempel frem at homofile menn hadde smalere kjever, lengre nese og større panne enn hetroseksuelle menn. Mens lesbiske kvinner hadde større kjever og mindre panner sammenliknet med heterofile kvinner. Bildene som ble brukt ble hentet fra amerikanske datingnettsider.

Les også: Mener seksuell legning vises i hjernen

I sin kritikk sier Holloran at studie ikke er forskning, men at det er en skildring av en skjønnhetsstandard på datingsidene.

– Teknologi kan ikke identifisere folks seksuelle legning. Det deres teknologi kan gjøre, er å gjenkjenne et mønster hos et fåtall hvite homofile som ligner på hverandre og som er på datingnettsider, uttaler han.

HRC: «Elendig forskning»



Likestillingsorganisasjonen Human Rights Campaign hevder også at undersøkelsen er «farlig» og advarer mot at den kan bli tatt ut av kontekst.

– Se for deg den potensielle konsekvensen dersom denne svake forskningen ble brukt av et brutalt regime for å identifisere og/eller forfølge en person det mener er homoseksuell, sier sjef for utdanning og forskning i organisasjonen, Ashland Johnson.

– Stanford bør distansere seg fra slik elendig forskning, legger han til.

Virkeligheten for russiske homofile: Fornektelse og fordømmelse

Leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), Ingvild Endestad, sier at det aldri har kommet noe godt av å kartlegge mennesker ut fra fysiologiske trekk.

– Dette verktøyet er ikke nyttig for noen ting, sier hun til VG.

Endestad mener også at forskningen er tvilsom fordi den bygger på faktorer som aldri ville ha fungert på tvers av sosiale og kulturelle grenser.

Se også: Dreper homofile i Tsjetjenia

Det finnes ingen universell homofil-person. Den eneste måten vi kan vite noe sikkert om folks identitet på er ved å spørre dem.

Forskerne: «Organisasjonene gir misvisende informasjon»



I sitt forsvar skriver forskerne bak studiet, Michal Kosinski og Yilun Wang, at GLAAD og HRC kommer med faktafeil og misvisende informasjon. De har gått gjennom noen av anklagelsene som ble rettet mot dem av organisasjonene og svart på dem i et dokument.

Forskerne skriver at de er lei seg for at organisasjonen har engasjert seg i en kampanje mot dem, men at de er villige til å samarbeide med dem mot et felles mål om å ta vare på rettighetene til homofile.