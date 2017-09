Brasiliansk domstol åpner for å behandle homofili

En brasiliansk domstol godkjenner at homofile kan behandles med terapi.

I 1999 ble det forbudt for psykologer og leger i Brasil å behandle homofile gjennom samtaleterapi. Forbudet markerte en slutt på den kontroversielle overbevisningen om at homofile kan kureres.

Nå har den føderale dommeren Waldemar Claudio de Carvalho i hovedstaden Brasilia overprøvd forbudet, melder AP.

Dermed har dommeren åpnet for at homoseksualitet igjen kan sees på som en sykdom som kan behandles.

Det har fått homofile til å rase, og dommen sees på som en trussel og et tilbakesteg i kampen for å bedre homofiles og lesbiske rettigheter i landet.

– Dette er et stort tilbakeskritt i den pågående kampen for lesbiske, homofile og transgenderpersoner, sier David Miranda, en av landets få åpent homofile politikere, til Guardian.

Nå frykter mange at flere opparbeidede rettigheter også kan settes til side.

Kristen protest

Dommen kom bare en uke etter at en bank avlyste en homofil kunstutstilling som følge av protester fra den politiske høyrevingen og evangeliske kristne gruppeinger.

Den kristne psykologen Rozangela Justino gikk rettens vei da hun ble fratatt lisensen for å tilby kurerende samtaleterapi for homofile. Nå har hun vunnet frem med sin klage og fått lisensen tilbake.

En av landets mest populære sangere, Ivete Sangalo meldte på sin Instagram at det er absurd at man fortsatt tror at det å være homofil er en sykdom, og folk har tatt avstand fra dommen på sosiale medier, blant annet med ironisk bruk av hashtagen #curagay (gay cure)

Homofile har kjempet seg til flere rettigheter i Brasil og Sør-Amerika de siste årene, en av dem er retten til å gifte seg. Argentina var første land ut med homofilt ekteskap i 2010, etterfulgt av Brasil, Uruguay og Colombia.

Dømmes til døden



Hvert år publiserer organisasjonen ILGA et kart over lover om seksuell orientering. Ifølge det nyeste kartet blir det begått kriminalitet mot homofile i 82 land verden over.

Afghanistan, Sudan, Pakistan, Saudi - Arabia, Iran, Irak, Mauritania og Yemen dømmer homofile til dødsstraff, mens homofile i Etiopia, Eritrea, Tanzania, Zambia, India, Papa Ny Guinea, Sierra Leone, Guyana, Uganda, Bangladesh, Maldivene, Malaysia, Barbados og Trinidad får fra 14 år opptil livstid i fengsel. Egypt og Myanmar er blant flere land hvor homofile dømmes til opptil 14 år i fengsel.

Transgenderdrap

I februar i år ble Dandara dos Santos (42) drept på brutalt vis i Fortalenza, nordøst i Brasil. Det var den femte transpersonen som blir drept i Brasil i løpet av en måned.

En video som viste hvordan hun ble torturert og drept, rystet en hel verden.

I 2008 ble vold mot transpersoner i Brasil kartlagt og det ble oppdaget 57 drap. I 2016 var antallet nesten tredobbelt og lå på 144.

