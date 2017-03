Det feirer hun med en følelsesladet tekst på Instagram.

Popstjernen (24), som opprinnelig heter Demetria Devonne, har vært edru i 1827 dager, skriver Motto. Det markerer hun, onsdag 15. mars, med en post på Instagram.

Under bildet skriver Lovato: «Så takknemlig. Det har vært litt av en reise. Mange oppturer og nedturer. Så mange ganger jeg ønsket å falle tilbake, men satt på hendene mine og ba gud om å lette avhengigheten. Jeg er så stolt av meg selv men jeg kunne ikke gjor det uten min høyere makt (Gud), min familie, venner og alle andre som støttet meg. Føler meg ydmyk og glad i dag. Takk for at dere blir ved min side og tror på meg.»

Spiseforstyrrelser og bipolar lidelse

Den amerikanske superstjernen har i løpet av sitt unge liv slitt med både spiseforstyrrelser og bipolar lidelse.

I 2012 snakket Lovato om avhenigheten sin et åpenhjertig intervju med bladet Seventeen:

– Jeg skal ikke lyve. Jeg selvmediniserte meg selv. Jeg drakk og brukte dop, slik mange tenåringer gjør for å døyve smerten.

Hun har tidligere fortalt at hun måtte slutte på skolen på grunn av mobbing.

– Det var mer verbal mobbing enn fysisk, men det verbale gir faktisk flere arr enn noe annet. Jeg måtte forlate skolen fordi jeg ikke klarte å takle det, sa hun til AP i 2009.

Lovato er for tiden aktuell med filmen «Smurfs: The Lost Village».