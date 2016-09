Høyrepopulister gir Merkel hodepine

BERLIN (VG) Berlin er delt i to etter høyrepopulistenes gode valgresultat.

De som bekymrer seg over for mange immigranter, og de som bekymrer seg over for mange immigrantskeptikere.

Høyrepopulistene i AfD (Alternativ for Tyskland) har gjort brakvalg i samtlige av de tyske delstatsvalgene i år. Da turen var kommet til berlinerne, forventet likevel de færreste en triumf for høyrepopulistene:

«Annerledesbyen» Berlin har rykte på seg for å være mer liberal og åpen enn andre steder i Tyskland.

Likevel: Valgresultatet viser at selv ikke Berlin er immun mot innvandringsskeptikerne i AfD, som endte opp med 14,2 prosent av stemmene i valget på søndag.

– Jeg stemte på AfD fordi de er de eneste som kan rydde opp i problemet med altfor mange asylanter her. Også kan de få kastet Merkel, endelig, sier Mike Schwartz når VG møter han i en gågate i den østlige delen av hovedstaden.

FLØYVELGERE: Dietlif Hohn og Usi Schmiden stemte på AfD fordi de mener partiet er det eneste partiet som kan stoppe flyktninger fra å komme til Tyskland. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Rundt et trebord utenfor et kiosk sitter en gruppe menn i femtiårene. De har, ifølge en kartlegging gjort av TV-kanalen ARD, den «klassiske» profilen til berlinere som stemmer Alternativ for Tyskland.

En overvekt av partiets velgere er middelaldrende menn, bosatt øst i byen, uten høyere utdanning og med et fysisk arbeid. Ganske riktig har gjengen rundt bordet stemt på AfD.

– Asylantproblemet er grunnen til at jeg stemte på dem. Det finnes ingen andre gode alternativ. Det er for uoversiktlig nå. Det er ikke plass til alle, sier Dietlif Hohn til VG.

– Se ut på gaten her, da! Her går innvandrere rundt og selger dop. Folk er redde, mener Usi Schmiden og tar en slurk av ølen sin.

Presser Merkel ytterligere

Politikken i Berlin har tradisjonelt sett vært dominert av Merkels parti CDU og sosialdemokratene i SPD. Etter at valgresultatet på søndag var klart fikk hele fem partier en oppslutning på mellom 14 og 21 prosent, noe som gjør at en koalisjon mellom to partier ikke lenger vil være mulig.

Med trepartiallianser forventes tysk politikk å bli mindre stabil. 31 år gamle Aylin er dypt bekymret, men mangel på politisk stabilitet er ikke grunnen.

– Jeg bekymrer meg over fremtiden her i Tyskland. Hvis noen hadde sagt for fem år siden at et parti fra ytre høyre ville få en så relevant oppslutning i Berlin, hadde jeg ikke trodd dem. Alt går så fort nå, slik det gjorde da britene plutselig stemte for å gå ut av EU, og se på valgkampen i USA nå, hvor en mann som Trump er presidentkandidat, sier hun oppgitt.

ÅRSAKENE: Aylin (31) synes det er skremmende at AfD gjør det godt i delstatsvalgene, også i Berlin. Hun mener man i det offentlige må begynne å snakke om hvorfor fordommer oppstår, slik at de kan bekjempes. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Europas lengstsittende statsleder, Angela Merkel, kaller valgresultatet «svært bittert» for hennes parti CDU. Partiet har gått fra 23,3 prosent til 17,8 prosents oppslutning.



Dette legger ytterligere press på Merkel, som tidvis har vært ganske alene i det politiske Tyskland om å mene at landet kan fortsette å ta imot flyktninger som trenger asyl.

FAKTA: Alternativ for Tyskland (AfD) * Tysk høyrepopulistisk parti, dannet i 2013 med kamp mot eurosamarbeidet som fanesak. Har senere markert seg som innvandringskritisk. * På landsplan har partiet nå en oppslutning på rundt 10 prosent. * Partiet er representert i 9 av 16 delstatsforsamlinger. * Partiets velgere er primært menn, arbeidsløse, lavt utdannede og velgere fra den østlige delen av Tyskland. ( Kilde: NTB)

– Merkel har selv skyld i dette resultatet. Jeg tror hun selv tviler på at hun kan klare dette prosjektet hennes, hvor hun helt alene skal ta seg av alle verdens flyktninger, sier berlineren Patrick Walle (23) til VG.

Merkel har avvist at hun nå vil endre flyktningpolitikken sin, men sier hun må jobbe mer med å forklare den godt nok. Hun må jobbe raskt, for en så lav oppslutning har ikke partiet hennes fått siden krigen.

Neste mål: nasjonalvalget

– AfD har ankommet den tyske hovedstaden og er på vei rett mot Forbundsdagen, sa AfDs nestleder Beatrix von Storch etter valget.

Anti-immigrantpartiet mener nå de er sterkt posisjonert til det nasjonale valget neste år og mener de kan oppnå et tosifret valgresultat. Da må partiet også få med seg unge tyskere. Kun syv prosent av de mellom 18 og 29 år støtter AfD, ifølge ARD.

– UTNYTTER FOLKS FRYKT: Patrick Walle ( 23) mener AfD utnytter folks bekymring for at det kommer for mange flyktninger til Tyskland. Walle mener tallet på nyankomne må begrenses, men synes SPDs politikk er mer «human» og stemte på dem. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

De unge som VG treffer øst i hovedstaden, har til nå ikke latt seg overbevise.

– Det er klart jeg er bekymret over fremtiden til både byen Berlin og landet når det er så mange flyktninger som har kommet på så kort tid. Likevel ville jeg aldri stemt på AfD, fordi for meg er de nazister. De vil ha flyktningene som allerede er her, ut av landet, mens jeg mener at vi må jobbe med en god integrering, og begrense hvor mange vi tar mot videre, sier 23 år gamle Walle til VG.

31-åringen Aylin er skuffet over at Berlin ikke er like «åpen og liberal» som hun skulle ønske, men håper støtten til AfD kun er forbigående.

– Kanskje er dette en bare en fase. Jeg tror det er det vi alle håper på. Jeg har ennå ikke bestemt meg for hva den rette reaksjonen på dette er, men jeg tror uansett ikke vi er tjent med å få panikk, sier hun til VG