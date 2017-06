Vi kan være 100.000 år eldre enn vi trodde

Forskere har funnet nye Homo sapiens-levninger som tyder på at vi er 100.000 år eldre enn tidligere antatt.

De siste Homo sapiens fossilene som har blitt funnet i Jebel Irhoud i Marokko viser seg å være omtrent 300.000 år gamle. Det er 100.000 år eldre enn fossilene som tidligere har blitt gravd opp i Etiopia, og som vi trodde var de eldste, skriver CNN.

De nye funnene ble onsdag presentert i tidsskriftet Nature.

Fossilene som har blitt funnet, inkludert deler av en hodeskalle og en kjeve, hører til fem forskjellige individer. Forskerne hevder det dreier seg om knokler fra tre unge voksne, en tenåring og et barn som trolig er 8 år.

Innenfor samme område ble det i tillegg funnet steinredskaper, dyrebein, og spor etter brann.

«Et hakeslepp-øyeblikk»



– Vi har alltid trodd at mennesket er 200.000 år gammelt, sier Torfinn Ørmen, førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ekspert på fortidsmennesket, og forfatter av boken «Historien om oss».

Men da nyhetene fra Marokko kom onsdag sa han «oj».

– Det var et hakeslepp-øyeblikk fordi det er noe man visste – det at Homo sapiens er 200.000 år gammelt, men plutselig viser det seg at det ikke stemmer - og det er slikt som skjer i forskningen, sier han.

JEBEL IRHOUD: Dette bilde viser sørsiden av Jebel Irhoud i Marokko der fossilene ble funnet. Foto: Handout / Reuters , Reuters

Beindelene som har blitt funnet tyder på at de var som oss, forteller førstelektoren.

– Kjeven som har blitt funnet hører sannsynligvis til en åtteåring som har vært i tannskifte, fordi de siste jekslene hadde begynt å komme og det er jo sånn vi også er, sier han.

Ørem hevder videre at dette er folk som vi kunne ha kjent igjen, og forholdt oss til som mennesker.

– De er bare mer grovbygd, og det er egentlig bare det som er annerledes – det rent fysiske. De hadde mer bein, rett og slett.

Redskapene som ble funnet antydet også at de er ganske like oss:

– Det er akkurat de samme redskapene som de første moderne menneske som forlot Afrika brukte. Det er det som er Homo sapiens første redskapskultur – våre forfedre fra Afrika brukte slike redskaper, forteller han.

Homo sapiens kan stamme fra flere steder



Før har de fleste beinrestene etter Homo sapiens blitt funnet enten i Etiopia eller Tanzania og da har en antatt at mennesker stammer fra Øst-Afrika. Men det seneste funnet kan tyde på noe annet, mener lektoren.

– Menneskets opprinnelse kan komme fra et mye større område i Afrika, påpeker han.

I 1961 ble de første fossilene funnet i Jebel Irhoud i forbindelse med minedrift. Siden har det blitt gjennomført flere utgravinger i området som har resultert i funn av flere fossiler.

Funnene ble først datert til å være omtrent 40.000 år gamle, men ny teknologi og nye undersøkelser for 10 år siden indikerte at fossilene kunne være 160.000 år gamle.