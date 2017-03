Velstående vikingkvinne funnet i Danmark er trolig norsk

De flotte smykkene vikingkvinnen hadde på seg gjør at arkeologene mener hun er fra Oslo eller Bærum.

Kvinnen som ble gravlagt i en velutstyrt grav i dagens Enghøj ved Randers i Danmark omkring år 900, innvandret til Danmark fra Norge, fastslår danske arkeologer.

– De undersøkelsene vi har gjort tilsier at hun kommer fra Norge, nærmere bestemt området Oslo/Bærum forteller arkeolog Ernst Stidsing fra Museum Østjylland.

Smykkene vekket mistanke

Graven ble funnet allerede i 2003 men det er de nyere undersøkelsene som har vist at kvinnen ikke er født og oppvokst i Danmark. Stidsing forteller at det var de spesielle smykkene hun bar som vekket deres interesse for å undersøke nasjonaliteten hennes nærmere.

– Kvinnens draktspenne stammer fra området Nord-England, Skottland eller Irland. Svenske vikinger dro mest mot øst, norske mot de nordatlantiske øyene,

SPENNE: Dette er spennen som arkeologene tror kan ha tilhørt etsmykkeskrin plyndret fra de britiske øyer. I sin årbok fra 2016 skriver museet at liknende spenner har blitt funnet i kvinnegraver fra 10. århundre i Storslett ved Tromsø. Foto: Museum Østjylland

Blant gjenstandene som ble funnet er en kniv, redskap brukt for å spinne garn, to perlekjeder, og et rundt smykke som arkeologene tror kan ha tilhørt et smykkeskrin.

Arkeologen forteller at disse gjenstandene viser at hun var en velstående kvinne.

– Det er ganske fine smykker fra norsk vikingtid med sølvkapsler og spennen er gullbelagt. Hun var nok ikke en dronning, men hun var velstående, sier Stidsing.

Tennene røpet opprinnelse

Det var imidlertid tennene til kvinnen som røpte hennes opprinnelse.

– Tennenes emalje dannes i tidlig barndom og forandres ikke etter det. Sporstoffene målt i tannemaljen kan derfor fortelle oss hvor et menneske har oppholdt seg i barndommen, forklarer Stidsing.

REDKSAPER: En kniv, et spinneredskap og en treskål ble også funnet sammen med en bundt med fåreull, som kvinnen muligens har kunnet spinne i sitt etterliv, skriver museet i årboken. Foto: Museum Østjylland

Han ser for seg at kvinnen har fått spennen fra faren etter han har kommet hjem fra plyndringstokt ved de britiske øyene.

– Platen kan se ut til å stamme fra et smykkeskrin, som er gjort om til en spenne som han kan ha gitt til datteren. Hun kan så tenkes å ha blitt giftet bort til en dansk stormann, gjerne gjennom en slags allianse eller et arrangert ekteskap, tror arkeologen.

SPENNER: Disse to 12 cm store spennene ble også funnet og skal ha opprinnelig hatt en gylden farge med skinnende sølvknopper. Foto: Museum Østjylland

De vet ikke hvor gammel kvinnen kan ha vært da hun døde, og kjenner heller ikke til dødsårsaken, men Stidsing antar hun døde en naturlig død for så å bli begravet i sin fine drakt i Randers.

Det er flere graver i området, men hittil har arkeologene kun funnet den norske tilknytningen hos denne kvinnen, og det er ingenting som indikerer at de andre som er gravlagt skal ha norsk tilknytning.

Med funnet at den norske kvinnen kan imidlertid arkeologene argumentere for Danmark har vært et multietnisk samfunn allerede i vikingtiden.