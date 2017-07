Avslører dette bildet skjebnen til flypioner Amelia Earhart?

Et 80 år gammelt arkivfoto har gitt ny vind i seilene for en gammel teori om Earhart ble tatt til fange av japanske soldater og døde i fangenskap.

I utgangspunktet ser bildet ut som en vanlig oversiktsfoto av en brygge på Marshall-øyene i Stillehavet. Men ser man nærmere etter står det en liten gruppe personer på bryggekanten.

Eksperter mener nå at to av disse er ingen ringere enn flylegenden Amelia Earhart og hennes navigatør Fred Noonan.

Hvis det skulle stemme, kan det kaste lys over et av flyhistoriens største mysterier.

Les også: Fant krigsfly med død pilot i myr

Forsvant over Stillehavet

I et forsøk på å fly jorda rundt forsvant den amerikanske flypioneren sammen med sin navigatør den 2. juli 1937. Siden har tusenvis av personer prøvd å lete seg fram til løsningen på mysteriet.

En av disse er Les Kinney, som etter å ha blitt pensjonert fra det amerikanske skattevesenet, har gått gjennom mengder av arkivmateriale.

Ett av bildene han nylig fant i det amerikanske nasjonalarkivet fanget hans interesse. Teksten i bildekanten avslører at det fra Jaluit-atollen, som er en del av Marshall-øyene. Ettersom Jaluit ble kraftig bombet av det amerikanske flyvåpenet i 1943, mener Kinney bildet er fra før dette, i en tid da Marshall-øyene var i japansk besittelse.

Se dette kartet: 12 flymysterier som rystet verden

OVERSIKT: Slik ser bildet ut i sin helhet. VG har ringet rundt det som er antatt å være navigatør Fred Noonan til venstre, Amelia Earhart i midten og flyet Elektra ytterst til høyre. Foto: Foto: National Archives

– Veldig sannsynlig

TV-kanalen History har tatt en nærmere kikk på bildet, i forbindelse med en dokumentar om Earhart. En ekspert i ansiktsgjenkjenning kanalen har hentet inn har uttalt at det er «veldig sannsynlig» at personene på bildet er Earhart og Noonan.

Dette bygger han på at nesen, tennene og hårlinjen matcher andre bilder av Noonan. Selv om Earharts sitter med ryggen til fotografen, som forøvrig skulle være en amerikansk spion, mener han at også denne kan gjenkjennes.

Til høyre i bildet kan man skimte et fly som blir slepet på en lekter av et krigsskip. Dette mener ekspertene kan gjenkjennes som vraket av Amelias fly, en Lockheed L-10 Electra.

Les også: Mener å ha funnet bit av Earharts fly

KLAR FOR AVGANG: Amelia Earhart og navigatør Fred Noonan studerer et kart over Stillehavet forut for deres forsøk på å fly jorda rundt. De forsvant sporløst i Stillehavet for 80 år siden. Foto: , AP

Flere teorier



Andre eksperter er skeptiske til konklusjonene i dokumentaren. Richard Gillespie, styremedlem i den interansjonale gruppen TIGHAR sier til CNN at han mener figuren som ligner Earhart har for mye hår, og at hårlinjen til Noonan ikke stemmer. «Dette bildet har ikke legimitet», sier han til CNN.

Selv lener Gillespie seg på teorien om at de greide å nødlande på en øde øy i det sørvestre Stillehavet, hvor de omkom kort tid senere.

Men den mest etablerte teorien går ut på at en kombinasjon av dårlig vær og svikt med navigasjonsutstyret gjorde at Earhart og Noona ikke fant Howland Island, hvor de hadde planlagt å lande. Dermed gikk de tom for bensin og krasjet i havet, før flyet sank ned i dypet.