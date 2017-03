130 års kunnskap om dinosaurene kan være feil

CAMBRIDGE (VG) Slektstreet til dinosaurene er fra 1887. Nå mener britiske forskere med en radikal ny teori at det er feil. Men motstanden mot teorien er ikke bare vitenskapelig.

I tre år har den britiske doktorgradsstudenten Matt Baron (26) i hemmelighet jobbet med en radikal ny dinosaurteori med to svært anerkjente veiledere. Onsdag prydet artikkelen deres forsiden av verdens mest anerkjente vitenskapstidsskrift, Nature.

Mens amerikanske medier som New York Times og The Atlantic fokuserte på vitenskapen, gikk flere ledende britiske medier for en nasjonal vri.

En av nyhetene er nemlig at verdens eldste dinosaur kan være fra Storbritannia.

– BBC og Daily Mail gikk for den britiske vinklingen. Da reagerte skottene. De sa at fossilet er fra Skottland. Slik er det blitt etter brexit. Personlig ler jeg litt, sier Baron til VG.

Helt nytt slektstre

Cambridge-forskerne har gjort tidenes største undersøkelse av tidlige dinosaurer.

457 anatomiske trekk hos 74 dinosaurarter er kjørt gjennom et dataprogram som analyserer sannsynlige slektstrær. Resultat: dagens slektstre må skrives helt om.

Dinosaurer blir klassifisert gjennom hvilke type hofter de har.

Gruppen som blir kalt fuglehoftedinosaurer, som Stegosaurus, har mange likheter med de tofotede øglehoftene, som Tyrannosaurus Rex. Likevel var grenene atskilte. Likheter ble avskrevet som tilfeldigheter eller at de er like fordi de utviklet seg i samme miljø.

Den andre gruppen øglehofter er de langhalsede planteeterne, som Brontosaurus. I dagens teori er disse kjempedinosaurene nært beslektet med tofotede øglehofter, men ifølge Baron er de tofotede øglehoftene isteden mye nærmere beslektet med fuglehoftene.

Det kan få store konsekvenser for de største planteeterne.

– En teknisk definisjon gjør at de ikke lenger er «dinosaurer» , om teorien vår er rett. Vi foreslår derfor en ny definisjon, som favner bredere og er mer stabil. Da unngår vi samme skjebne som forskerne som avgjorde at Pluto ikke skulle være en planet, ler Baron

Møter nasjonalistisk motstand

En annen konklusjon fra megastudien er at dinosaurene kan være ti millioner år eldre enn vi tror og at de kan ha oppstått på den nordlige halvkule.

Det faller sør-amerikanske forskere tungt for hjertet. Spesielt argentinske og brasilianske forskere har reagert negativt.

– Lenge har man trodd at de første dinosaurene oppsto i Sør-Amerika. Det er en kilde til nasjonal stolthet, men også en fordel når de søker om forskningsmidler. Studien vår viser at det er like sannsynlig at dinosaurer oppsto på den nordlige halvkulen, sier Baron.

Britene foreslår nemlig arten Saltopus som ny kandidat til dinosaur-forfader. De er på størrelse med katter. Fossilet er som skotske nasjonalister påpekte fra Skottland.

Kuriøst nok var Norge og Skottland del av samme landmasse da den levde for 247 millioner år siden. Dermed sier Baron at arten trolig også levde i det som i dag er Norge.

Enormt datasett

Om hypotesen aksepteres, må lærebøker og museumsutstillinger skrives om.

Før det skjer kommer hundrevis av forskere verden rundt til å teste den nye teorien.

Etter kjempeundersøkelsen sitter forskerne på et enormt datasett. Rundt 35.000 observasjoner ble plottet inn for hånd. Datasettet er allerede tilgjengelig for forskere hos Nature. Snart blir det trolig også lagt ut fritt, slik at alle kyndige kan teste teorien selv.

Den gamle teorien krever at man overser mye som resultat av tilfeldigheter, mener Baron. Styrken til den nye teorien er at den ikke er avhengig av en enkel art eller egenskap.

– En forskningsgruppe i Brighton har allerede gått gjennom datasettet vårt med et annet program, men heldigvis med samme resultat. Halleluja, sier Baron.

– Forhåpentligvis vil andre studier bekrefte teoriene våre i løpet av to-tre år, men om jeg er uheldig må jeg krangle med folk de neste 30 årene av karrieren min, sier han.