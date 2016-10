Wikikleaks kan ha avslørt Clintons hemmelige taler

Hillary Clinton tjente titalls millioner på taler hun holdt til USAs finanselite, men nekter å avsløre innholdet. Nå kan de hemmelige talene være avslørt av Wikileaks.

Det som skal være teksten fra en rekke taler holdt av Hillary Clinton til USAs finanselite, er blitt lekket av Wikileaks.

Clinton har lenge blitt anklaget for å ha for tette bånd til Wall Street – samlebetegnelsen på de store bank- og finansinstitusjonene i New York. Dette var særlig et tema i den bitre nominasjonskampen mellom henne og Bernie Sanders.

Han krevde en rekke ganger at innholdet i talene Clinton holdt for Wall Street skulle offentliggjøres, men så langt til ingen nytte. Dokumentlekkasjen sluppet av Wikileaks inneholder en rekke uttalelser som – hvis de er ekte – viser en brutalt ærlig Clinton med et varmt forhold til finanseliten. Noe av innholdet i talene går på akkord med ting hun har sagt i valgkampen den siste tiden.

Clintons stab har ikke uttalt seg om hvorvidt epostene er genuine eller ikke, skriver The Guardian.

Frihandel og selvregulerte banker



Talene skal stamme fra en e-post sendt av kampanjetoppen John Podesta, og inneholder en samling tidligere uttalelser som kan sette kandidaten i et dårlig lys om de skulle komme for en dag. Eksemplene er mange:

• I en tale til en brasiliansk bank snakker Clinton svært varmt om frihandel og kommer med flere uttalelser som rimer dårlig med motstanden hennes mot Obamas frihandelsavtale TTIP den siste tiden.

• I en tale til et investeringsfirma innrømmer hun hvor langt unna hun er «vanlige folk».

– Jeg står ganske fjernt fra kampene middelklassen kjemper.

I talen snakker hun om den økende misnøyen som skyldes de store forskjellene i landet, og om hvordan hun aldri opplevde det slik da hun vokste opp, og om hvordan hun er skjermet fra det i dag på grunn av sin store formue.

VEKKER SINNE: Clinton har slitt lenge med et inntrykk av uredelighet, arroganse og problematiske bindinger. Trump selv har uttalt at hun bør fengsles. Bildet er tatt på et Trump-stevne på onsdag. Foto: Ethan Miller , AFP

• Til en organisasjon for huseiere og eiendomsutviklere snakker hun om hvor viktig det er å ha to sider i politikken: Den offentlige som gjør deg valgbar, og den private som gjør at man får gjennomført nødvendige forhandlinger, avtaler og kompromisser på «bakrommet».

– Det er uappetittlig og det har alltid vært slik. Men vi ender som oftest opp der vi skal være.

• I en tale holdt for storbanken Goldman Sachs klager hun over hvor ufordelaktig det er for velstående mennesker å gå inn i storpolitikken i USA, fordi de må kvitte seg med aksjeposter, styreverv og annet som kan gjøre dem inhabile.

– Det er veldig til bry og det unødvendig, sier hun i talen.

• I samme tale diskuterer hun finanskrisen i 2008, og hvordan man kunne unngått den. På spørsmål om hvordan markedet og finansinstitusjonene skal reguleres sier hun:

– De som kjenner denne industrien best er de som jobber i den.

Særlig Sanders var tilhenger av strengere regulering, og mente Clintons bindinger til Wall Street ville forhindre henne i å iverksette nødvendige tiltak for å få kontroll over økonomien.

Lukrative taler



Talene som er lekket skal ha vært holdt av Clinton etter hun gikk av som USAs utenriksminister i 2013. Da livnærte hun seg ved å reise rundt og holde taler og foredrag. Det nye levebrødet var lukrativt og selvangivelsen hennes viser at hun tjente rundt 83 millioner kroner på 41 taler bare i 2013.

Fordelaktig timing

Wikileaks har forhåndsreklamert i ukevis for det som skulle være en dokumentlekkasje med potensial til å velte Clintons kandidatur. Selv om Clinton vil ha et problem med å forklare en del av det som kommer fram i talene er det lite som tyder på at lekkasjene har et ødeleggende skadepotensial.

Timingen var også spesielt heldig for demokratenes kandidat. Nærmest samtidig som talene ble sluppet ble et elleve år gammelt lydopptaket av Donald Trump publisert, der han uttaler seg svært grovt og seksuelt aggressivt om kvinner.

