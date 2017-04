Sarah Palin gjør narr av Hillary Clinton under Trump-besøk

Under et middagsbesøk hos president Donald Trump poserer Sarah Palin og Kid Rock ironisk sammen med et portrett av tidligere presidentkandidat Hillary Clinton.

– Potus inviterte Sarah Palin til middag og ba henne om å ta med noen venner, skriver Jake Tapper, TV-anker for CCN på Twitter.

Han har lagt ut bildene hvor tidligere guvernær for Alaska Sarah Palin (R), Ted Nugent og Robert James Ritchie, bedre kjent som Kid Rock lager grimaser og peker ironisk på et portrettmaleri av tidligere utenriksminister og presidentkandidat, Hillary Clinton.

Palin har offisielt støttet Trump siden valgkampanjen og tok med seg Rock og Nugent da hun besøkte Det hvite hus onsdag.

– En flott kveld i Det hvite hus. Takk president Trump for invitasjonen, skriver Palin på sin Facebookside hvor hun også har delt bildet.

Bildet har ingen beskrivelse men har blitt delt over 1000 ganger fra hennes Facebook, og har fått en rekke kommentarer fra tilhengere.

Trump har selv ikke omtalt besøket av Palin på sin twitter-konto, men har imidlertid sparket mot The New York Times hvor han hevder at avisen har løyet om et besøk av det amerikanske fotballaget New England Patriots til Det hvite hus.