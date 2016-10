Nye Wikileaks-dokumenter: Ba donorer om å betale for Clinton-taler

Clinton-familiens stiftelse samlet inn penger til veldedige formål, men skal samtidig ha bedt selskaper om å betale fett for taler fra Bill Clinton, ifølge lekkede dokumenter.

Wikileaks, som sier de totalt vil lekke rundt 60.000 private dokumenter fra Clinton-leiren, har vært en verkebyll for den demokratiske presidentkandidaten de siste månedene.

Foreløpig har Clintons kampanje nektet å bekrefte eller avkrefte noen av opplysningene som er kommet frem.

De siste lekkede dokumentene stiller igjen nye spørsmål om forholdet mellom Clinton Foundations veldedighetsarbeid og Clinton-familiens personlige økonomi og forretningsliv, skriver Wall Street Journal torsdag.

Ifølge avisen, som har gått gjennom de siste dokumentene, viser en melding fra Doug Band, en daværende toppsjef i stiftelsen, hvordan flere selskaper ble oppfordret til å donere, før de senere endte opp med å leie inn Hillarys ektemann til å holde taler for sine ansatte.

Mens stiftelsen mottok store summer, ble den tidligere presidenten personlig betalt millioner av kroner for sine tjenester.

Husker du? Stordalen var Clinton største enkelt-bidragsyter

Donerte 40 millioner – ga 50 millioner til Bill

I et tilfelle går det frem at det Dubai-baserte selskapet Gems Education siden 2010 har donert opptil 40 millioner kroner til stiftelsen, samtidig som det har betalt Bill Clinton over 50 millioner kroner for «konsulenttjenester».

«Dette har utviklet seg til å være et forretningsforhold for president Clinton og et donorforhold for CGI (Clinton-stiftelsen)», skriver Band om relasjonen mellom de to.

Doug Band var selv en av stiftelsens beste pengeinnsamlere. Selv forklarer han at han og en kollega jevnlig introduserte finanstopper til Bill Clinton på golfbanen, før de etter hvert ble oppfordret til å donere penger til stiftelsen eller til å delta på den årlige Clinton Global Initiative-konferansen.

I sommer ble det også kjent at selskaper som donerte penger til Clinton-stiftelsen ble belønnet med spesialbehandling fra Hillary Clinton.



Sjokkpåstand: Clinton beskylder Trump for Wikileaks-lekkasje

Fikk millioner av Coca-Cola

Coca-Cola var et annet selskap som donerte rundt 40 millioner kroner til Clinton-stiftelsen – og i skrivet fra Band går det frem at den verdensberømte brusprodusenten har hatt et langvarig forhold til Clinton-familien.

Declan Kelly, som er Bands partner i konsulentselskapet Teneo, ble i sin tid utnevnt til USAs handelsutsending til Nord-Irland av utenriksminister Hillary Clinton.

Den samme Kelly skal i 2009 ha organisert et møte mellom Band og Muhtar Kent, som er en av toppsjefene i Coca-Cola. Kort tid senere fikk Band en sentral stilling i brusprodusentens styre.

Band hevder han via styrejobben jobbet for å få selskapet til å donere penger til Clinton-stiftelsen, samt støtte politiske kandidater som Bill Clinton likte. Selv hevder en talsmann for Coca-Cola at de ikke deltar i politiske aktiviteter.



Faktasjekk: Dette løy Clinton og Trump om

Kranglet med Clinton-datter

DATTER: Chelsea Clinton, her avbildet med faren Bill i forrige uke. Foto: Mike Blake , Reuters

Skrivet som nå blir omtalt var en e-post Band sendte til advokatkontoret Simpson, Thacher & Bartlett LLP i november 2011. Firmaet var leid inn for å undersøke koblingene mellom Bands eget konsulentselskap Teneo og Clinton-stiftelsen.

Det var Hillary og Bills datter Chelsea, som selv jobber i stiftelsen, som mistenkte at Band utnyttet sin posisjon i stiftelsen til å overtale donorer til å leie inn tjenester fra sitt eget private konsulentfirma.

VG har tidligere omtalt hvordan andre dokumenter viser at forholdet mellom Band og Chelsea Clinton var svært anstrengt. I en e-post fra Band blir Clinton-datteren omtalt som «et bortskjemt barn som ikke har funnet sin vei og som mangler fokus i livet».

Wikileaks-grunnlegger Julian Assange har tidligere varslet at de vil lekke flere dokumenter som omhandler Hillary Clinton – og som potensielt kan være av stor betydning for valget i november.