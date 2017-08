Hillary Clinton kaller Trumps debattoppførsel «ekkel»

WASHINGTON, D.C. (VG) Bare to dager etter at lydopptaket der Donald Trump snakket om å klå kvinner i skrittet ble offentliggjort, lusket han rundt like bak Hillary Clinton på debattscenen. Det fikk hårene til å reise seg på henne.

I sin nye bok «What Happened», som på norsk kan oversettes til noe slikt som «Hva som skjedde», beskriver Hillary Clinton en episode fra en av debattene mellom henne og motkandidaten, nå president, Donald Trump.

«Dette er ikke greit, tenkte jeg. Det var den andre debatten og Donald Trump lusket bak meg. To dager tidligere hadde verden hørt hvordan han skrøt over å klå på kvinner. Nå var vi på en liten scene, og uansett hvor jeg gikk fulgte han tett etter meg, stirret på meg og lagde grimaser. Det var utrolig ubehagelig. Han stirret meg i nakken. Jeg fikk gåsehud.» skriver Clinton.

Det er TV-kanalen MSNBC som har fått et lydopptak der den tidligere presidentkandidaten leser fra boken som først kommer for salg 12. september.

«Ha deg unna, din ekling!»

Hun forklarer videre at dette var et av de øyeblikkene der hun skulle ønske hun kunne trykke på en pauseknapp og spørre folk hva de ville gjort.

«Beholder du roen, smiler og fortsetter, som om han ikke gjentatte ganger invaderer ditt område, eller snur du deg, ser han i øynene og sier klart og tydelig «Ha deg unna, din ekling! Kom deg bort fra meg»?»

DEBATT: Donald Trump bak Hillary Clinton under debatten på Washington University i St. Louis, Missouri 9. oktober i fjor. Foto: å© Rick Wilking / Reuters , Reuters

Clinton skriver at hun gjennom et langt liv i politikken er vant til menn som prøver å gjøre henne ukomfortabel, så hun valgte det første, men et ekstra hardt grep rundt mikrofonen. Likevel innrømmer hun at det fristet å velge det andre alternativet.

«Det ville definitivt ha blitt bedre TV av det. Kanskje har jeg dratt det for langt i å bite meg i tunga og beholde roen, spør hun seg selv.»

Dette er så langt den eneste konkrete valgkampepisoden fra boken som er offentligjort. Det er likevel kommet ut litt om bakgrunnen for at hun har valgt å skrive bok.

«Fryktelig irriterende»

NY BOK: Hillary Clintons bok kommer for salg i USA 12. september. Foto: , Reuters

Den tidligere presidentkandidaten forklarer i lydopptaket at hun ikke har alle svarene på hvorfor hun ikke vant valget. Hun sier at boken ikke er et forsøk på å forklare dette.

– Det er ikke opp til meg å beskrive. Jeg har for liten avstand til det og for involvert. I stedet er dette min historie. Jeg vil dra gardinen til side og vise en opplevelse som var oppmuntrende, morsom, ydmyk, fryktelig irriterende og rett og slett forbløffende.

Clinton innrømmer at det ikke var enkelt å skrive boken. Særlig ettersom hun sviktet millioner av mennesker som håpet hun skulle vinne.

– ­Jeg lyktes ikke. Det må jeg leve med resten av livet.

Hun forteller videre at hun i boken forteller om øyeblikk i kampanjen hun ønsker hun kunne gå tilbake til og gjøre på nytt.

– Hadde russerne hacket min samvittighet ville de funnet en lang liste.

Som kjent tapte Hillary Clinton det amerikanske presidentvalget i november i fjor, og dermed ble Donald Trump landets 45. president.