Hillary Clinton angriper Bernie Sanders i ny bok

WASHINGTON, D.C. (VG) I sin kommende bok skriver Hillary Clinton at Bernie Sanders gjorde «varige skader» på hennes kampanje. Det mener hun Donald Trump utnyttet.

Det er fremdeles en uke til boken hennes kommer i salg, men en gruppe Clinton-supportere har publisert utdrag fra «What Happened» på Twitter.

Her kan man lese at Demokratenes kandidat ved fjorårets presidentvalg legger deler av skylden for at hun tapte mot Donald Trump på sin motkandidat i primærvalget, Bernie Sanders.

I boken omtaler hun senatoren fra Vermont som en som lovde urealistisk mye mer enn han kunne ha holdt dersom han faktisk hadde blitt president. Likevel gir hun uttrykk for at de to var enige om mye. Det, hevder hun, førte til at Sanders så seg nødt til å komme med ondskapsfulle hentydninger som satte spørsmålstegn ved hennes karakter.

Hun skriver videre at da hun utfordret Sanders til å finne eksempler på saker hun hadde endret mening om på grunn av økonomiske bidrag fra støttespillere, kom han ikke opp med noen ting.

– Hans angrep på meg skapte varige skader, og gjorde det vanskeligere å forene de progressive i hovedvalget, og det åpent opp for Donald Trumps «skurke-Hillary»-kampanje, skriver Clinton.

Tvangstrøye

I boken skriver Clinton at Sanders egentlig ikke er en demokrat. Det stemmer for så vidt, ettersom han sitter i Senatet som uavhengig representant. Clinton mener at også det skadet henne og partiet.

– Han meldte seg ikke på i kampen for å sørge for at en demokrat vant Det hvite hus, men for å skape splittelse i Det demokratiske partiet, skriver Clinton.

Hun forteller at daværende president Barack Obama rådet henne til å bite tennene sammen og holde seg så langt unna å kritisere Bernie Sanders som det lot seg gjøre.

– Den strategien føltes som å ha på seg en tvangstrøye, står det i boken.

Hun beskylder også Sanders for å hele tiden komme med forslag som gikk ett skritt lenger enn hennes, selv om de kanskje ikke var realistiske.

– Dersom jeg lovet en stor investering i infrastruktur, eller en ambisiøs plan innen utdanning, ville han si akkurat det samme, bare større, sier Clinton og sammenligner det med en scene fra komedien «There’s Something About Mary», hvor en haiker forteller at han har en plan om å lansere et treningsprogram der du kommer i form med syv minutter trening i stedet for et allerede eksisterende som tar åtte minutter.

CNN har vært i kontakt med en talsperson for Hillary Clinton. Han ønsket ikke å kommentere de publiserte utdragene fra boken.

Hårene reiste seg

For et par uker siden ble et lydopptak der Clinton leser et utdrag fra boken også offentliggjort. I det utdraget er det den nåværende presidenten, Donald Trump som får gjennomgå. Hillary Clinton skriver om en av TV-debatten dem imellom, der hun beskylder ham for å luske rundt bak henne på scenen.

Noe som fikk hårene til å reise seg på henne.

– Dette er ikke greit, tenkte jeg. Det var den andre debatten og Donald Trump lusket bak meg. To dager tidligere hadde verden hørt hvordan han skrøt over å klå på kvinner. Nå var vi på en liten scene, og uansett hvor jeg gikk fulgte han tett etter meg, stirret på meg og lagde grimaser. Det var utrolig ubehagelig. Han stirret meg i nakken. Jeg fikk gåsehud, skriver Clinton.

Boken skal angivelig ikke være et forsøk på å forklare hvorfor hun til de aller flestes store overraskelse tapte valget. Hun har forklart at hun bare ønsker å fortelle sin historie om valgkampen.

Å skrive boken skal har vært krevende ettersom hun vet at hun sviktet millioner av mennesker.

– ­Jeg lyktes ikke. Det må jeg leve med resten av livet, skriver hun i boken.