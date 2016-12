FBI støtter CIA: Russland blandet seg inn i valgkampen

Både FBI og CIA har konkludert med at Russland forstyrret valget for å hjelpe Donald Trump.

I dag melder Washington Post at FBI nå støtter CIAs konklusjon om at Russland blandet seg inn for å fremme Trumps kandidatur. Det samme gjør Department of National Intelligence, som er innenlandsetteretningen i USA.

Avisen viser til et notat CIA-direktør John Brennan skal ha sendt til sine ansatte. Der skriver han at han har møtt FBI-direktør James Comey og direktøren i Department of National Intelligence, Jim Clapper.

– Det er sterk enighet blant oss om omfanget, måten det ble gjort på og målet med Russlands innblanding i vårt presidentvalg, refererer en kilde som har sett notatet.

Videre heter det at:

– Vi er også enige om at våre organisasjoner, sammen med andre, må fokusere på å fullføre den grundige gjennomgangen av dette, som president Obama har bedt om.

Ledet av Putin



Clinton anklager Russland for å forsøke å undergrave grunnleggende amerikanske prinsipper ved hjelp av en langsiktig strategi, melder NTB.

I en tale i New York torsdag kveld refererte Clinton til en personlig feide med Russlands president Vladimir Putin som en mulig årsak til at Russland blandet seg inn i valgkampen.

Hun antydet også at Putin var personlig involvert i hackingen av ulike politikere og organer i Det demokratiske partiet, slik også Det hvite hus har antydet.

– Vladimir Putin ledet selv de skjulte nettangrepene mot vårt valgsystem, mot vårt demokrati, tilsynelatende fordi han bærer et personlig nag til meg. Han ønsker ikke bare å score et poeng mot meg, men også å undergrave vårt demokrati, sa Clinton da hun møtte finansielle støttespillere.

Clinton: – Personlig vendetta fra Putin



Demokratenes presidentkandidat knytter Putins personlige vendetta til hennes anklager om valgfusk under valget på ny russisk nasjonalforsamling i 2011. Clinton var da utenriksminister.

Hun har tidligere kritisert FBI-sjef James Comey for å ha kommet med kunngjøringer som skadet valgkampen hennes. De handlet om hennes bruk av en privat e-postkonto da hun var utenriksminister.

Tidligere denne uken meldte Washington Post at CIA i en hemmelig vurdering for første gang konkluderer med at Russland forstyrret det amerikanske presidentvalget, og at målet var å hjelpe Donald Trump til seier. Trumps stab avfeide rapporten kontant.

– Dette er de samme folkene som påsto at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen. Valget er over for lengst, i en av de største valgmannsseirene på lenge. Det er på tide å gå videre, sa Trumps overgangsstab i en uttalelse fredag.