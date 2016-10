FBI gjenåpner etterforskningen av Hillary Clintons eposter

NEW YORK/OSLO (VG) Hillary Clinton er ikke særlig bekymret for FBIs nye mailfunn. Hun ber om at de offentliggjør alt de finner.

«I forbindelse med en urelatert sak har FBI fått kjennskap til eposter som ser ut til å være relevante for etterforskningen», skrev FBIs direktør James Comey i et brev til justiskomiteen i det amerikanske senatet fredag kveld.

FBI skal undersøke de nye epostene for å finne ut om de er viktige for etterforskningen av Hillary Clintons epostserver.

Clinton sier selv at det amerikanske folket fortjener å vite alt ettersom valget nærmer seg med stormskritt. I en uttalelse til pressen natt til lørdag norsk tid, ba hun FBI om å offentliggjøre alt de finner i den nye etterforskningen.

– La oss få det ut, sa hun.

Tror ikke FBI endrer konklusjon



Epostene som FBI undersøker kommer ifølge New York Times fra enheter som de har beslaglagt fra Clintons assistent Huma Abedin og hennes fraseparerte mann Anthony Weiner. Weiner blir etterforsket for å ha sendt sex-sms-er til en femten år gammel jente. Weiner har vært i flere skandaler etter å ha sendt nakenbilder av seg selv til flere kvinner.

Hillary Clinton sier hun ikke vet hva innholdet i epostene er, men hun er likevel sikker på at de ikke vil påvirke byråets tidligere konklusjon om at hun ikke skal tiltales.

– FBI-direktøren sa selv at han ikke vet om epostene er av betydning. Uansett hva de inneholder, er jeg er trygg på at de ikke vil endre konklusjonen fra juli, sier hun.

FBIs etterforskning er godt nytt for Donald Trump, som har slitt kraftig på meningsmålingene etter at det ble lekket en video fra 2005 hvor han kommer med flere nedsettende kommentarer mot kvinner.

– En forferdelig feil



Trump gikk på scenen på et valgmøte i Manchester i New Hampshire kort tid etter at de første meldingen om gjenåpningen av etterforskningen kom.

– Dette er større enn Watergate. Dette er større enn Watergate, etter min mening, sa han.

Trump til Clinton i TV-debatt: – Du burde vært i fengsel

– Hillary Clintons korrupsjon er på et nivå som vi aldri har sett før. Vi kan ikke la henne ta med seg sine kriminelle intriger til Det ovale kontor, sa den republikanske presidentkandidaten til stor jubel fra publikum.

Trump reagerte kraftig da det i sommer ble kjent at Clinton ikke ville bli tiltalt for å ha brukt en privat epostserver til å sende titusener av eposter mens hun var USAs utenriksminister. Nå er han imidlertid fornøyd.



– Jeg har stor respekt for at FBI og justisdepartementet nå har tatt mot til seg for å gjøre opp den forferdelige feilen de har gjort, sa han fra scenen nå i kveld.



Ny informasjon



FBI vil undersøke om de nye epostene inneholder hemmeligstemplet informasjon som ikke burde ha vært sendt via Clintons private epostserver.

E-post-skandalen: Slik rammer den Hillary Clinton

«Vi kan ennå ikke avgjøre om dette materialet er viktig, og jeg vet ikke hvor lenge det vil ta oss å fullføre etterforskningen», skriver FBI-sjefen i brevet til justiskomiteen.

FORNØYD MED FBI: Nyheten om ny etterforskning kom bare minutter før Donald Trump gikk på scenen i New Hampshire i kveld, norsk tid. Foto: Darren McCollester / AFP

I sommer avgjorde FBI at de avsluttet etterforskningen av Clintons bruk av en privat e-post-tjener, og at ingen tiltaler ville bli reist. Da hadde de gått gjennom 30.000 av epostene hennes, og funnet 110 som inneholdt hemmeligstemplet informasjon.

– Må være alvorlig funn



At demokratenes presidentkandidat blir etterforsket bare elleve dager før valget, er gode nyheter for republikanernes Donald Trump, som lenge har ligget bak Clinton på meningsmålingene. Fredag ledet demokratenes kandidat på alle meningsmålinger i USA.

På dagens valgmøte i New Hampshire sa Trump at systemet «kanskje ikke er så rigget som jeg trodde».

– Jeg tror at de kommer til å få skipet på rett kjøl igjen, sa han om FBI.



Trump har gjentatte ganger hevdet at valget er rigget i hans disfavør. Reaksjonene har vært mange og kraftige etter at han i siste debatt sa at han ikke kunne lovet at han vil akseptere valgresultatet dersom han taper.

Flere fremtredende republikanere var raskt ute med å kommentere FBIs avgjørelse.

«At FBI beslutter å gjenåpne etterforskningen av Hillary Clintons hemmelige epostserver bare elleve dager før valget viser hvor alvorlig funnet må være», skriver Reince Priebus, partileder i Det Republikanske partiet i en pressemelding.

DÅRLIG NYTT: Hillary Clinton mottok nyheten om ny etterforskning idet hun landet i Iowa fredag. Flyet sto lenge på rullebanen uten at noen kom ut. Da Clinton til slutt kom ut, gikk hun raskt inn i en ventende bil. Foto: AP/Andrew Harnik

Krever at Clinton mister tilgang



Clinton skal ifølge CNN ha blitt informert om FBIs avgjørelse idet flyet hennes landet i Iowa, en time før hun gikk på scenen. Flyet hennes ble i lang tid stående på rullebanen uten at noen kom ut. Da hun til slutt kom ut, gikk hun raskt inn i en ventende bil. En reporter ropte ut et spørsmål om FBI-etterforskningen, men presidentkandidaten svarte ikke.

John Podesta, lederen for Clintons valgkamp, mener at FBIs undersøkelser ikke betyr at Clinton etterforskes igjen.

«Vi har ingen anelse om hva disse epostene er, og direktøren selv skriver at de ikke behøver å være viktige», skriver Podesta i en pressemelding.

Leder av Representantenes hus, republikanske Paul Ryan, ber om at Clinton inntil videre mister tilgang til alle brifinger som gir presidentkandidatene tilgang til gradert materiale.

«Clinton har ingen andre enn seg selv å takke. Hun ble gitt tilgang til de viktigste hemmelighetene i vår nasjon, og hun forrådte tilliten ved å håndtere gradert materiale uforsiktig», skriver Ryan i en pressemelding.