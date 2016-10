FBI gjenåpner etterforskningen av Hillary Clintons e-poster

Aksjeprisene synker når FBI gjenåpner etterforskning av Clintons eposter.

«I forbindelse med en annen sak, har FBI fått kjennskap til eposter som ser ut til å være relevante for etterforskningen», skriver FBIs direktør James Comey i et brev til justiskomiteen i det amerikanske senatet ikveld.

Det er gode nyheter for motkandidaten Donald Trump, som gikk på scenen på et valgmøte i Manchester i New Hampshire kort tid etter at de første meldingen om gjenåpningen kom. Han åpnet hele valgmøtet med å kommentere nyheten.

– Hillary Clintons korrupsjon er på et nivå som vi aldri har sett før. Vi kan ikke la henne ta med seg sine kriminelle intriger til Det ovale kontor, sa den republikanske presidentkandidaten til stor jubel fra publikum.

Ny informasjon



Det var ny informasjon i en annen sak som fikk FBI til å gjenåpne etterforskningen, under to uker før valgdagen.

Det har fått ham til å beordre FBI til å gjenoppta etterforskningen av Hillary Clintons eposter, skriver han, ifølge NBC News. Målet er å finne ut om epostene som er kommet fram, inneholder hemmeligstemplet informasjon som ikke burde ha vært sendt via Clintons private epost-server.

«Vi kan ennå ikke avgjøre om dette materialet er viktig, og jeg vet ikke hvor lenge det vil ta oss å fullføre etterforskningen», skriver FBI-sjefen i brevet.

Det amerikanske aksjemarkedet svarte nyheten med en liten nedgang, i en fredag hvor kursene ellers har steget.

I september i år avgjorde FBI at de avsluttet etterforskningen av Clintons bruk av en privat epost-tjener, og at ingen tiltaler ville bli reist.

Krever at Clinton mister tilgang



Hillary Clinton er i dag i Cedar Rapids i Iowa hvor hun møter velgere idet det bare er elleve dager igjen til USA skal velge en ny president.

Ingen fra hennes stab har så langt kommentert saken. Donald Trumps kampanjeleder Kellyanne Conway er derimot fornøyd med FBIs avgjørelse:

«En stor dag i vår kampanje ble akkurat bedre», skriver hun på Twitter, bare minutter før Donald Trump gikk på scenen i et valgkamp-arrangement i New Hampshire.

Leder av Representantenes hus, republikanske Paul Ryan, ber om at Clinton inntil videre mister tilgang til alle briefinger som gir presidentkandidatene tilgang til gradert materiale.

«Clinton har ingen andre enn seg selv å skylde. Hun ble gitt tilgang til de viktigste hemmelighetene i vår nasjon, og hun forrådte tilliten ved å håndtere gradert materiale uforsiktig», skriver Ryan.