Nå omtales FBIs offentliggjøring av den nyåpnede granskningen av Hillary Clintons e-poster som en «megatabbe».

Det var i går det ble det klart at FBI gjenåpner granskningen av Hillary Clintons e-postskandale.

«I forbindelse med en urelatert sak har FBI fått kjennskap til eposter som ser ut til å være relevante for etterforskningen», skrev FBIs direktør James Comey i et brev til justiskomiteen i det amerikanske senatet fredag kveld.

– FBI-direktøren har gjort en megatabbe som kan få trøblete konsekvenser for hvordan han håndterer jobben sin og for demokratiet vårt, sier Matthew Miller, en tidligere kommunikasjonssjef i det amerikanske justisdepartementet til Sky News i kveld.

PYNTA: Tidligere kongressmedlem Anthony Weiner og eks-kona på en tilstelling i Metropolitan Museum of Art. Foto: REUTERS

– Det finnes regler som legger føringer for hvordan FBI skal håndtere slike situasjoner, og det er ikke meningen at de skal komme med slike offentlige uttalelser så nært opptil et valg - spesielt siden det ikke finnes bevis for at noen har gjort noe galt, fortsetter Miller.

Miller mener at Comeys brev ikke tilførte saken noen nye opplysninger, annet enn at de hadde oppdaget noe nytt – og at opplysningene i brevet gjør at republikanerne kan slenge rundt med insinuasjoner som ikke er basert på fakta, uten at Clinton får forsvart seg.

– Om han følte seg forpliktet til å informere kongressen om hva han holdt på med, burde han ha ventet til etter valget, i stedet for å gjøre FBIs etterforskning til en politisk fotball ti dager før valget.

Redaktøren for det politiske nettstedet The Hill, uttalte til Sky News at Comeys uttalelser var «en av de verste mareritt-scenarioene som kunne skjedd Clintons kampanje».

Ifølge The New York Times skal Comey ha ment at det amerikanske folk ville bli villedet om ikke disse opplysningene ble offentliggjort.

«Blir hard av å tenke på deg»



Etterforskningen av epostskandalen ble offisielt avsluttet i juli i år, uten at Clinton ble tiltalt. Men i forbindelse med en annen sak har det nå ifølge FBI dukket opp ny, relevant informasjon knyttet til E-postskandalen.

De nye e-postene til Clinton, som FBI nå undersøker, kommer ifølge New York Times fra enheter som de har beslaglagt fra Clintons «høyre hånd» Huma Abedin og hennes fraseparerte mann Anthony Weiner.

Weiner etterforskes for å ha sendt sex-sms-er til en femten år gammel jente i Nord-Carolina.

Den 15 år gamle jenta og skoleeleven fortalte i et intervju med den britiske tabloidavisa Daily Mail at hun hadde fått en rekke seksuelle meldinger og bilder av Weiner. Meldingsutvekslingen skal ha startet i januar i år.

15-åringen hevdet at Weiner hadde bedt henne om å kle seg opp i skoleuniform foran webkamera, og presset henne til å delta i voldtektsfantasier. Ifølge meldingene jenta viste avisen skal Weiner ha skrevet at han ble «hard» av å tenke på henne, og «jeg skal ta deg så hardt og så ofte at du vil halte i en uke».

«Jeg har gjentatte ganger vist elendig dømmekraft når jeg har kommunisert med andre via nettet. Jeg er fylt med anger overfor de jeg har såret», skrev Weiner i en uttalelse til avisen etter at saken sprakk.

AVSLØRT PÅ NYTT: Anthony Weiner på pressekonfransen i 2013, der han på nytt måtte innrømme å ha sendt seksuelle meldinger og bilder til kvinner. Foto: AP

Fem år med skandaler



Saken Wiener nå etterforskes for føyer seg inn i en lang rekke av andre skandaler Clintons assistens eksmann har vært involvert i.

Weiner, som tidligere var en ledende liberal stemme i Kongressen, har de siste årene vært i hardt vær, etter at han en rekke ganger skal ha sendt nakenbilder av seg selv til kvinner.

Både i 2011 og i 2013 gikk Huma ut i pressen og sa at hun tilga ektemannen for den seksuelle kontakten og utroskapen. Men da det i august i år ble avslørt at Weiner hadde utvekslet seksuelle meldinger med en annen kvinne mens Abedin hadde fulgt Hillary Clinton på reiser rundt i USA i forbindelse med presidentvalget, var det dråpen i glasset for Abedin etter seks år ekteskap.

– Dette har vært en vanskelig avgjørelse etter å i lengre tid ha forsøkt å redde ekteskapet, men nå har jeg besluttet å separere meg fra min ektemann, uttalte Abedin i en pressemelding.