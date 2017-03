Clinton langer ut mot Trumps diplomati-kutt

Hillary Clinton refser Trump for forslag om å kutte diplomatiske midler. – Det vil ikke gjøre landet vårt tryggere, sier hun.

Tidligere statssekretær og presidentkandidat, Hillary Clinton, slår fredag ned på president Donald Trumps forslag om å kutte milliarder av dollar i diplomatiske midler.

Fredag talte hun under et arrangement ved Georgetown University i Washington DC som omhandler kvinner i fred og sikkerhet.

Der kommer det fram at Clinton mener Trumps forslag om å kutte 31 prosent av det amerikanske utenriksdepartementet og det organet for internasjonal utvikling vil gjøre USA mindre trygt og samtidig undergrave USAs internasjonale ståsted.

– Å snu ryggen til diplomati vil ikke gjøre landet vårt tryggere, sa hun, ifølge nyhetsbyrået AP.

Budsjettforslaget til den nye administrasjonen foreslår at USA kutter drastisk i støtten til flere internasjonale organer, deriblant FN. Det er også foreslått dramatiske kutt i USA-ledet helse, utvikling og klima-arbeid.

– Vi ser signaler om et skifte som er alarmerende for oss alle. Administrasjonens foreslåtte kutt i internasjonal helse, utvikling og diplomati vil være et slag for kvinner og barn og et alvorlig feilgrep for landet vårt, sa Clinton, ifølge AFP.

Ifølge kilder som New York Times og nyhetsbyrået AP har snakket med er det snakk om titalls milliarder dollar som foreslås kuttes i utenriksdepartementet og miljødirektoratet.

I februar da Trump-administrasjonen sendte ut sine overordnede prioriteringer for neste års statsbudsjett, ble da kjent at Trump vil gi 450 milliarder kroner mer til forsvaret mens resten av statsapparatet må belage seg på drastiske kutt i hans forslag til budsjettet.

– Jeg ber om at vår regjering vil fortsette lederrollen med tanke på fred i verden, for verden må fortsette dette arbeidet - med eller uten USAs involvering, sa Clinton.

Norske professorer har tidligere uttalt til VG at kuttene signaliserer at Tump ønsker at USA engasjere seg mindre i verden, og de tror Trump får trøbbel med å få budsjettet godkjent.

Kuttene i diplomati har møtt motstand fra både demokratene og republikanerne i kongressen som har avslått kuttene.

– Jeg synes ikke disse kuttene i utenriksdepartementet er passende fordi mange ganger er diplomati mye mer effektivt, og mye billigere, enn militære inngrep, uttalte den republikanske senatoren Mitch McConnell til AP i et tidligere intervju denne måneden.