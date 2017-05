Clinton gir seg ikke i kampen mot Trump

Hun tapte presidentvalget mot ham, men Hillary Clinton har ingen planer om å slutte å kjempe mot Donald Trump.

Etter lang tids taushet lot Clinton seg denne uken intervjue for første gang om det smertelige valgnederlaget i november i fjor. Der identifiserte hun seg selv som en del av «motstandsbevegelsen».

– Jeg er nå tilbake til å være en aktivist, sa den tidligere presidentkandidaten, utenriksministeren og førstedamen i intervjuet med CNN.

Det skal hun være blant annet ved å starte en organisasjon som har som mål å finansiere ulike grupperinger som har imponert henne i måten de står opp mot Trump på, melder samme TV-kanal.

– Svært gira



De har snakket med kilder som har kjennskap til planene hennes. Andre medier har også rapportert om dette. Politico, som fortalte nyheten før CNN, hevder å vite at organisasjonen vil bli lansert så tidlig som neste uke.

Også nettstedet Axios har kilder på Clintons planer.

Clinton jobber angivelig nå sammen med tidligere rådgivere og økonomiske støttespillere for å få sin nye organisasjon opp og gå.

– Hun er svært gira på å støtte disse gruppene, sier en av kildene.

På ulike arrangementer har Clinton tidligere i år snakket varmt om små organisasjoner som har vokst i kjølvannet av Trumps valgseier.

– Aktivisme er viktigere enn noensinne, og det fungerer. Fra kvinnemarsjer rundt i landet og verden til å hjelpe å stanse Republikanernes forferdelige helseplan. Vi må jobbe videre, sa hun under et arrangement i Texas.

Bok

Den nye organisasjonen til Clinton skal ha fått navnet Onward Together, som spiller på hennes slagord fra valgkampen, Stronger Together.

Så langt har ikke Clinton selv, eller hennes talsmann Nick Merrill, ønsket å kommentere hennes planer, men ifølge CNN skal ideen ha kommet etter at Clinton møtte unge aktivister for flere måneder siden.

De som måtte håpe at Clinton på ny vil forsøke å bli USAs president må derimot skru ned forventningene. Dette har ikke 69-åringen noen planer om. Derimot håper hun at hennes arbeid vil være med å gjenerobre flertallet i begge kamrene i Kongressen for Demokratene til neste år.

Hillary Clinton skriver også på en bok, som skal handle om gode råd hun har fått gjennom karrieren. Den er planlagt utgitt til høsten.