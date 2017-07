Tusenvis døde etter blodoverføring: Nå krever Theresa May gransking

Theresa May krever etterforskning av 2400 dødsfall på 1970- og 80-tallet etter at tusenvis ble smittet av hepatitt C og HIV etter blodoverføringer.

Regjeringen i Storbritannia krever svar på hvordan tusenvis av mennesker kunne bli smittet av hepatitt C og HIV etter å ha mottatt blodoverføringene, skriver The Guardian.

Kunngjøringen fra Downing Street kommer etter en mangeårig kamp fra interessegrupper og politikere for å få saken etterforsket.

En forferdelig tragedie



May uttrykte sympati med ofrene og deres familier, og mener pasientene ble sviktet, melder BBC.

– Blodsmitte-skandalen på 1970- og 80-tallet er en forferdelig tragedie som aldri skulle ha skjedd. Ofrene og deres familier, som har opplevd så utrolig mye smerte, fortjener svar på hvordan dette kunne skje, sier May.

KREVER GRANSKNING: Therese May vil ha svar på hvordan så mange briter kunne bli smittet av hepatitt C og HIV. Foto: Matt Dunham , AFP

Helseministerer i Storbritannia, Jeremy Hunt, opplyser at den landsdekkende etterforskningen vil se nærmere på 2400 dødsfall som fant sted før 1991, og Hunt sier «det er helt nødvendig å komme til bunns i årsakene til denne fryktelige uretten».

I 1991 ble det innført regler om at alt blod som skal benyttes i blodoverføringer skal sjekkes for smitte.

Ifølge BBC skal så mange som 7500 personer ha blitt smittet.

Blod fra amerikanske fanger



Mange av pasientene som mottok overføringer av det smittede blodet hadde den arvelige blødersykdommen hemofili, og hadde jevnlig behov for blodoverføring. Dette førte til at pasientene mottok blod fra mange forskjellige donorer, noe som dermed økte risikoen for smitte.

Dette er hepatitt C *Hepatitt C er en sykdom forårsaket av hepatitt C-virus (HCV) som er et virus i familien flaviviridae. Sykdommen kan hos 70-80 prosent av de smittede få et kronisk forløp der en del utvikler en kronisk aktiv hepatitt med risiko for utvikling av levercirrhose (skrumplever) og leverkreft. *Hepatitt C utgjør størstedelen av antall meldte hepatittilfeller i Norge og smitte forekommer i dag i all hovedsak blant sprøytenarkomane. *Verdens helseorganisasjon har estimert at ca. 3 prosent av verdens befolkning er smittet av HCV og at 130-170 millioner mennesker lever med en kronisk infeksjon. *Anslagsvis dør det 350 000 personer årlig som følge av hepatitt C-relatert leversykdom. Kilde: Folkehelseinstituttet

Storbritannia importerte på 1970- og 80-tallet mye av blodet til blodoverføringer fra USA, hvor giverne ble betalt for å gi blod, en praksis som har vist seg å øke risikoen for smittet blod.

Mange av giverne på denne tiden var amerikanske fanger, noe som økte faren for smitte som følge av narkotikamisbruk.

Blodsmitten skjedde også ved vanlige blodoverføringer, som ble gitt ved for eksempel operasjoner og fødsler.

– Utvilsomt en alvorlig feil



Leder for Labour-partiet, Jeremy Corbyn, sier det er et behov for en «bred, offentlig, etterforskning».

– 2400 mennesker døde som følge av dette smittede blodet, og det har forårsaket en utrolig belastning for mange, mange flere, sier Corbyn og fortsetter:

– Dette er utvilsomt en alvorlig feil i systemet. Jeg tror vi trenger en grundig etterforskning som, hvis nødvendlig, kan resultere i straffeforfølgelse, men viktigst av er alt komme til bunns i denne saken.

Et krav om etterforskning av blodoverføringsskandalen har vært rettet mot regjeringen over lengre tid, blant annet fra Labour-politikeren Diana Johnson.

– Etterforskningen må forsikre at de som er involvert i denne skandalen legger frem muntlige og skriftlige bevis, og etterforskningen må også ta for seg følgene av denne tragedien, ikke bare det som ledet til den. Dette inkluderer påstanden om at noen har forsøkt å skjule noe kriminelt, og tapet av dokumenter og medisinske journaler, sier Johnson.