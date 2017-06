Sluttet som hjertelege for å «gro» kjøtt i laboratorium

STOCKHOLM (VG) Dr. Uma Valeti jobbet som kardiolog, men sluttet i jobben for å gro kjøtt i laboratorium og redde liv.

– Vennene mine sa jeg var gal, men som kardiolog kunne jeg kanskje reddet mellom 2000 og 3000 liv. Nå kan jeg potensielt redde flere milliarder, sa Valeti fra scenen på EAT-konferansen tirsdag.

Den tidligere hjertelegen jobber nå som administrerende direktør i kjøttselskapet Memphis Meats, som produserer kjøtt på en ny og annerledes måte:

LAGET AV DYRECELLER: Selskapet Memphis Meats lagde i februar 2016 verdens første «rene kjøttbolle». Siden har de også produsert kyllingkjøtt og and i laboratoriet. Foto: MEMPHIS MEATS

– Jeg har alltid vært interessert i kjøtt, og kommer fra en familie som spiste mye kjøtt, men jeg ville ikke vite så mye om hvordan maten kom på bordet. Men, da jeg jobbet som kardiolog jobbet jeg med å bruke stamceller for å gro hjertemuskel. Så jeg så at vitenskapen var der og at det var mulig å gro kjøtt, sier Valeti til VG.

Valeti bestemte seg derfor for å slutte som kardiolog og satse på å produsere kjøtt i laboratorium. Med seg på laget fikk han en investor i San Francisco, hvor selskapet nå har sitt hovedkontor.

Gror kjøtt i inkubator



Produksjonsprosessen går ut på at kjøttet produseres uten at faktiske dyr har vært involvert, hverken i oppdrett eller slakting – kjøttet er nemlig dyrket frem fra dyreceller:

– Vi henter celler fra dyrene på en trygg måte, før vi deretter identifiserer de cellene som er i stand til å fornye seg selv, og gror dem i en inkubator, forteller Valeti.

Produksjonsprosessen tar ifølge selskapet mellom fire og seks uker, avhengig av hva slags «del» det er. Selskapet skriver på nettsidene sine at de tar sikte på å selge produktene på markedet i 2021.

– Hva kommer det til å koste?

– Vi jobber med å få ned prisen, og foreløpig mener vi det er realistisk å få det ut i markeder hvor det er interesse innen 2021. Vi jobber med både kokker og matvarebransjen for å få det til. Mange synes dette høres rart ut, men det er helt magisk når folk smaker på det, og skjønner at det faktisk er kjøtt, sier Valeti.

Han legger til at forbrukerne vil få muligheten til å se produksjonsprosessen på nært hold – i motsetning til på vanlige slakterier.

I presentasjonen trakk han frem man i dag trenger 23 kalorier med planter for å gro 1 kalori med kjøtt, og la samtidig vekt på at vanlig kjøttproduksjon fører til et høyt utslipp av drivhusgasser.

Ifølge Valeti gror de nå kjøtt i et pound (0,45 kg) om gangen, men målet er å kunne gro større mengder om gangen i fremtiden.

EAT Stockholm food forum *Arrangeres av EAT Foundation, som Gunhild og Petter A. Stordalen står bak, i samarbeid med forskningssenteret Stockholm Resilience Centre og verdens nest største stiftelse, britiske Wellcome Trust. *Holdes på Clarion Hotel Sign i Stockholm. * Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri. * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.

Valeti fortalte VG at han møtte Gunhild Stordalen for første gang under en middag i San Francisco som de begge var invitert til.

– Det var da hun sa til meg at jeg burde komme på EAT, sier han til VG.

I VG-serien «VG drar bra damer», hvor Gunhild Stordalen tidligere har bidratt, skrev hun en tekst om hvordan hun under et besøk til California fikk se at det «umulige er mulig», og viste blant annet til da hun møtte Valeti under besøket.

– I San Francisco møtte jeg gründeren av Memphis Meat, som satser i den motsatte enden. De dyrker kjøttboller i laboratorium – helt uten kuer, skrev Stordalen i teksten.

Videre skrev Stordalen at verdens appetitt på kjøtt øker i takt med befolknings- og velstandsveksten:

– Selv har jeg liten tro på at folk vil slutte å like hamburgere. Til gjengjeld har jeg stor tro på gründerne og investorene i Silicon Valley. De utvikler morgendagens mat som er bedre for deg, bedre for dyra og bedre for miljøet – som Tesla for tallerkenen, skrev Stordalen i teksten.

EAT-konferansen i Stockholm setter bærekraftig mat og helse på dagsorden over to dager.

På årets konferanse er det 83 foredragsholdere, og deltagere fra 46 land som er kommet sammen for å finne felles mål og løsninger for en sunnere og mer bærekraftig matindustri.

Tidligere har blant andre Sveriges Kronprinsesse Victoria holdt innlegg om bevaring av verdens havområder, klima- og miljøminister Vidar Helgesen har snakket om matsvinn og Bob Geldof har holdt et innlegg om hvordan man kan nå frem med viktige budskap.

