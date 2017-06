Siamesiske tvillinger gjennomgikk sjelden operasjon

Etter en 11 timer lang operasjon kunne tvillingene Erin og Abby endelig sove i hver sin seng tirsdag i forrige uke.

Operasjonen ble gjennomført på Children's Hospital i Philadelphia, og det krevde et team på tretti personer for skille jentene, skriver CBS news.

Tvillingene på ti måneder ble født ti uker for tidlig ved keisersnitt, med tilstanden «craniopagus». Det er den mest sjeldene tilstanden for siamesiske tvillinger.

Siamesiske tvillinger er som regel sammenvokste ved hoften, magen, eller bekkenet, og noen ganger deler de vitale organer. Tilstanden oppstår når et embryo ikke fullstendig deler seg for å forme to fostre.

40 til 60 prosent av siamesiske tvillinger er dødfødte, og rundt 35 prosent av dem lever kun èn dag, skriver University of Maryland. Overlevelsesstatistikken for siamesiske tvillinger er et sted mellom fem og 25 prosent.

Craniopagus involverer at jentene ble født med sammenvokste hoder, og det var første gang sykehuset i Philadelphia gjennomførte denne typen operasjon i løpet av sin 60 års erfaring med operasjoner av siamesiske tvillinger.

Operasjonen var planlagt ned til minste detalj, og tok 11 timer å gjennomføre.

Erin og Abby delte både blodårer og beskyttende membran rundt hjernen, og etter å ha adskilt dette med suksess startet kirurgene med å rekonstruere hodene.

STRAKK HUDEN: Tvillingene måtte gjennomgå behandling for å strekke huden på hodet. Jentene fikk ballonger under huden for at huden sakte skulle utvide seg. Her er mamme Heather Delaney og pappa Riley Delaney sammen med jentene i april, mens de gjennomgikk forberedelser på sykehuset. Foto: Ed Cunicelli , AP

– Å skille siamesiske tvillinger er en veldig kompleks operasjon, etterfulgt av en lang og kompleks rehabiliteringsprosess, men vi er veldig håpefulle på et positivt resultat, uttalte doktor Jesse Taylor, en av kirurgene som ledet teamet med både kirurger og sykepleiere, og spesialister innenfor plastikkirurgi, nevrokirurgi og rekonstruktiv kirurgi.

Tvillingene sover nå i separate senger for første gang i sitt liv, og skal være på sykehuset en god stund før de får komme hjem igjen.

– Når vi drar hjem skal vi ha en stor fest. En «velkommen hjem»- fest, «baby shower» og første bursdag i ett, uttalte moren til tvillingene, Heather Delaney i en uttalelse frigitt av sykehuset.