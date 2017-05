Pauly (10) får ikke bruke solkrem uten legeerklæring

Skoleeleven Pauly (10) får ikke ta med seg solkrem på skolen uten legeerklæring. Det hjelper ikke at gutten har lys hud som er spesielt sårbar for sol.

Paulys mamma Susan Grenon som bor i Smithfield i den amerikanske delstaten Rhode Island ble spesielt bekymret for sønnen etter at en lege opererte bort to føflekker fra ansiktet hennes i februar.

Hun sier rett ut at hun betaler prisen for at hun aldri brukte solkrem i oppveksten i de solrike statene Nevada og Hawaii.

– I vår familie blir vi solbrent i løpet av 10 til 15 minutter. Vi har hud som er svært ømfintlig for sol, vi er «redheads», sier Grenon til nyhetsbyrået AP.

Fjerner hindringer



Hun stiller seg uforstående til at sønnens skole og en rekke andre skoler i USA kategoriserer solkrem som et legemiddel som krever spesiell tillatelse for at barna kan ta det med seg.

Nå har imidlertid flere amerikanske stater presset på for å fjerne hindringer og byråkrati slik at barna lettere kan beskytte seg mot hudkreft.

Jay Inslee, en demokrat i Washington, undertegnet denne måneden et lovforslag for at elever kan bruke solkrem på skolen uten erklæring fra lege og foreldre.

Lignende lempninger i lovverket er gjort i både Arizona, Utah, Oregon, Texas og New York.

Frykter allergiske reaksjoner



– Hvis han kan bruke dette selv på skolen vil han slippe å komme solbrent hjem, sier Susan Grenon om sønnen, som er solbrent på halsen etter dagens opphold i solen på skolen.

Sykepleier Deborah Svitil i den amerikanske byen Cranston, sier at hun er bekymret for at elever som har med solkrem på skolen kan dele dette med elever som er allergiske mot lukt og innhold i solkremflaskene.

Hun sier hun ikke helt ser problemet med at en signert erklæring oversendes hennes kontor.

Svitil mener også det må gå an at elevene smører seg med solkrem hjemme fremfor å bringe kremen med seg på skolen.