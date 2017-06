Ny internasjonal studie: Mer enn to milliarder mennesker har helseproblemer knyttet til overvekt

STOCKHOLM (VG) Stadig flere mennesker får dødelige helseproblemer som følge av fedme eller kraftig overvekt, ifølge en ny internasjonal studie.

Studien publiseres mandag i det anerkjente medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine, og ble presentert av forskerne på EAT-konferansen i Stockholm mandag.

LA FREM NY STUDIE: Dr. Ashkan Afshin ved Institute of Health Metrics and Evaluation og Professor Walter Willett ved Harvard T.H Chan School of public health la frem studien som ble publisert i dag under Stockholm food forum. Foto: Nanna Johannessen

Den internasjonale metastudien har et datagrunnlag fra 195 land og territorier hentet inn over en periode på 25 år, og slår fast at stadig flere mennesker dør som følge av helseproblemer knyttet til overvekt.

Studien slår fast at mer enn to milliarder mennesker har overvekt eller fedme.

– Grunnlaget for studien er 1841 unike datakilder, og med et grunnlag på 68,5 million mennesker. Med det grunnlaget har vi beregnet BMI basert på populasjon i disse landene. Vi har funnet at det optimale BMI-nivået ligger mellom 20 og 25 er de som har lavest risiko for dødelighet, sier Dr. Ashkan Afsin på presentasjonen av forskningen.

Han er hovedforfatter på studien, og tilknyttet Institute of Health Metrics and Evaluation ved University of Washington.

– Urovekkende utvikling



«Funnene representerer en voksende og urovekkende utvikling», skriver artikkelforfatterne i en pressemelding.

– Folk som fnyser av vektøkning gjør det på egen risiko – risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft og andre livstruende tilstander, sier Dr. Christopher Murray, som er en av artikkelforfatterne direktør ved Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved University of Washington.

Han legger til at mange heller bør gjøre «de halvseriøse» nyttårsforsettene om å gå ned i vekt til en årlig forpliktelse.

Studien definerer fedme ved en BMI (kroppsmasseindeks) over 30, og overvekt på en BMI mellom 25 og 30, det er samme definisjon som brukes av Verdens helseorganisasjon.

Ifølge studien var 2,2 milliarder barn og voksne overvektige på verdensbasis i 2015. Det utgjorde da 30 prosent av verdens befolkning.

Siden 1980 har forekomsten av fedme doblet seg i mer enn 70 land, og har vært økende i de fleste andre land også.

FOKUS PÅ HELSE: På EAT-konferansen samles deltagere fra 46 land for å finne løsninger og mål for en mer bærekraftig matindustri. Her er Gunhild Stordalen fra EAT-foundation ved innledningen av konferansen mandag. Foto: Magnus Sandberg

Ifølge studien er USA det landet med høyest forekomst av fedme i befolkningen, mens Egypt toppet listen med voksne overvektige. De landene med lavest forekomst av sykelig overvekt er Bangladesh og Vietnam, mens Kina og India har flest overvektige barn.

– Overflødig kroppsvekt er en av de mest utfordrende folkehelseproblemene i vår tid, og rammer nesten hver tredje person, sier Dr. Ashkan Afshin.

– Dette er en urovekkende utvikling, og trenden går i feil retning. I mange land er det ingen tegn til at denne epidemien er i ferd med å gå tilbake. Konsekvensene og antallet dødsfall som følge av dette er på mange måter undervurdert. Har du et overvektig barn risikerer de å utvikle diabetes og andre helseproblemer, men man dør ikke umiddelbart av diabetes. Det er en langvarig konsekvens – en konsekvens vi nok ikke vil se fullstendig før om flere tiår, og det gjør utviklingen enda mer bekymringsfull, sa professor Walter Willett ved Harvard T.H Chan School of Public Health på presentasjonen.

EAT-konferansen i Stockholm setter bærekraftig mat og helse på dagsorden over to dager.

På årets konferanse er det 83 foredragsholdere, og deltagere fra 46 land som er kommet sammen for å finne felles mål og løsninger for en sunnere og mer bærekraftig matindustri.

