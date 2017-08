Mistet begge armene, fikk operert dem på plass igjen

En fransk kvinne mistet begge armene i en togulykke. Timer senere er de festet tilbake på kroppen hennes.

Operasjonen er Frankrikes første re-transplantasjon.

I midten av august mistet en fransk kvinne (30) begge armene etter å ha falt mellom ett tog og en plattform ved Chambery Station som ligger nærme de franske Alpene. Toget kuttet armene av rett over albuen, skriver Medicalxpress.

Lege- og ambulansepersonell skal ha vært på plass ved ulykkesstedet raskt. Armene som nå var skilt fra kroppen ble bevart ved at de ble pakket inn i sterilisert materiale og is før de ble fraktet til sykehuset, som lå 60 kilometer unna.

To timer etter ulykken startet operasjonen, hvor et medisinsk team på ti stykker var til stede. Ifølge Reuters varte operasjonen i fire timer. Den ble utført ved sykehuset Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, som ligger sørøst i Frankrike.

Dette skal være en sjelden operasjon og den første som er blitt utført i Frankrike, hvor begge lemmer blir jobbet med på samme tid. Denne typen operasjon ble sist gjennomført i Tyskland i 2008.

– Hastigheten som legepersonellet utførte og ferdighetene til det medisinske teamet tillot at begge armene kunne bli festet på ny, og det gir pasienten den best mulige sjansen for å bedres. For lang forsinkelse kan forårsake irreversible skader, har sykehuset skrevet på sine nettsider.

Kirurg ved det aktuelle sykehuset, Michael Boyer, har uttalt at musklene ikke kan bli reaktivert fullstendig, og kvinnen vil derfor få problemer med å utføre visse bevegelser. Spesielt med hendene.

– Men det vil være mye bedre enn å bruke proteser, sier kirurgen til nettavisen The Local.