Gunhild Stordalen: – Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om mat, jeg bryr meg om mennesker

STOCKHOLM (VG) Gunhild Stordalen (38) åpnet EAT-konferansen i Stockholm mandag med å innrømme at hun egentlig ikke bryr seg så mye om mat, men mer om å redde menneskers liv og helse.

– Jeg har en tilståelse. Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om mat. Jeg bryr meg mer om mennesker, og å redde menneskers liv, helse og velvære. Jeg bryr meg om de grunnleggende menneskelige behov, som ren luft, rent vann, å ha et sted å bo og en jobb å gå til, sa Gunhild Stordalen da hun åpnet konferansen mandag.

EAT Stockholm food forum *Arrangeres av EAT Foundation, som Gunhild og Petter A. Stordalen står bak, i samarbeid med forskningssenteret Stockholm Resilience Centre og verdens nest største stiftelse, britiske Wellcome Trust. *Holdes på Clarion Hotel Sign i Stockholm. * Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri. * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.

EAT-konferansen i Stockholm setter bærekraftig mat og helse på dagsorden over to dager.

På årets konferanse er det 83 foredragsholdere, og deltagere fra 46 land som er kommet sammen for å finne felles mål og løsninger for en sunnere og mer bærekraftig matindustri.

– Jeg bryr meg om like muligheter for alle. Uansett hvem du er, eller hvor du ble født. Jeg bryr meg om det å skape en bedre fremtid for alle. Mat er linket til alle mål for bærekraftig utvikling. Mat kan gå fra å være en driver til globale utfordringer til en løsning for å takle dem. Sammen kan vi låse opp det potensialet, sa Stordalen da hun ønsket velkommen.

Stordalen fortsatte med å snakke om at mye har skjedd siden første gang EAT-konferansen ble arrangert i 2014.

– Nå er det mer akseptert at vi må takle disse problemene sammen. Alle leter etter dypere og mer integrerte svar. Det er mer kunnskap enn tidligere, sa Stordalen.

Stordalen har tidligere uttalt at det, i motsetning til for hennes sykdom, finnes en kur for globale utfordringer som stigende temperaturer, døende planter og dyrearter, og det at sykdommer og epidemier eskalerer på kloden.

Det er blant temaene som skal tas opp i løpet av årets konferanse.

Vil finne felles løsninger



Stordalen henvendte seg til publikum i salen i Stockholm og sa at hun ønsker å gjøre mat til en løsning for disse problemene.

– Vi er ikke lenger motstandere eller konkurrenter. Vi er alle «team players». Sammen kan vi endre systemet. Å lage sunn og bærekraftig mat tilgjengelig og billigere. Med kokker om bord kan det også bli uimotståelig, sa hun.

– Jeg bryr meg ikke så mye om mat, men jeg bryr meg om den magien som skapes når folk samles rundt et bord, la hun til på slutten.

PÅ EAT-konferansen: Hotelleier og investor Petter Stordalen ankom EAT-konferansen i Stockholm mandag. Sammen med Gunhild Stordalen har han grunnlagt EAT. Foto: Magnus Sandberg

Flere kjente talere



EAT-konferansen i Stockholm samler noen av verdens fremste forskere og politikere til debatt om hvordan kloden skal greie å gi sunn mat til en stadig økende befolkning.

Blant årets deltagere er Sveriges Kronprinsesse Victoria, artist og aktivist Bob Geldof, Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen, samt tidligere senterpartileder Åslaug Haga, i tillegg til en rekke internasjonale forskere, næringslivstopper og politikere.

VG skrev søndag at Åslaug Haga nå leder den globale organisasjonen Crop Trust, som jobber for å bevare miljøet gjennom sikringen av frø og genmateriale til planter som de mener har betydning for verdens matvareforsyning.

Crop Trust og Stordalens EAT-foundation har nå inngått en strategisk allianse.

– Vi jobber i bunn og grunn med det samme. Vi er begge opptatt av hvordan man skal kunne fø kloden med nok næringsrik mat – uten å forringe ressursene på planeten. Det er en kjempestor utfordring. I løpet av de neste 30 årene er vi to milliarder flere mennesker på kloden, og klimaet endrer seg dramatisk, sa Haga til VG i forrige uke.

