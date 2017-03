Endeleg kan «verdas tyngste kvinne» smila igjen

Det er ingen spøk å vera overvektig. Det er Eman Ahmed frå Egypt smerteleg klar over. Ein fedmeoperasjon har derfor gjort livet lystigare for 36-åringen.

– Ho er veldig glad. Ho starta å dansa i senga si. Smilet hennar er kome tilbake, fortell Muffazal Lakdawala, legen som utførde operasjonen på eit sjukehus i India, til CNN.

LEGEN: Muffazal Lakdawala utførde operasjonen. Foto: Indranil Mukherjee , AFP

Reisa dit var alt anna enn enkel for kvinna som ifølgje familien vog 500 kilo før operasjonen. Ikkje bare fordi det er praktisk vanskeleg å få ein person med denne storleiken inn på eit fly, noko som vart løyst med eit lastefly, men og fordi Eman ikkje hadde råd til ei slik reise og ein slik operasjon.

Det hjalp derimot legen til med. Det var etter at Eman si syster Shaimma skreiv om ho på sosiale medier at han vart merksam på henne.

Lakdawala tok då sjølv til sosiale medier for å samla inn pengar slik at ho kunne koma til India for å verta operert. Då Eman fyrst blei nekta visum tok legen igjen grep. Han henvende seg direkte til India sin utanriksminister på Twitter. Ho lova på si side å hjelpa.

Dermed kunne 36-åringen setja kursen austover, for å få lagt seg på operasjonsbordet.

Der har doktor Lakdawala sørga for at kvinna har mista over 100 kilo sidan ho kom til sjukehuset i New Delhi i februar. I fjor sa legen følgande:

– Ho kjempar for livet kvar einaste dag. Ho er som ei levande bombe, som kan eksplodera kva tid som helst.

Før operasjonen har ho vore lenka til senga etter eit slag, som blant anna har gått ut over taleevna hennar. Sjølv om ho ifølge legen ein fedmesjukdom, var det i etterkant av dette pila på vektskåla verkeleg byrja bli illevarslande.

No er ting altså betre. Legen fortel at ting har stabilisert seg. Blant anna er nyrene no mykje friskare. Ho har òg fått i seg næring etter operasjonen. Legen er likevel ikkje ferdig. Han håpar å kunna fjerna opp mot 80 kilo til før ho reiser attende til Egypt innan eit par månadar.

Lakdawala har og planar om å gjennomføra minst ein operasjon til neste år.