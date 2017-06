Bob Geldof på EAT: – Når politisk vilje mangler, må sivile ta grep

STOCKHOLM (VG) Artist og aktivist Bob Geldof kritiserte USAs president Donald Trump på EAT-konferansen tirsdag.

Den irske artisten og aktivisten Bob Geldof holdt tirsdag et innlegg på EAT-konferansen i Stockholm med tittelen «Play your part. Play it Loud», hvor han snakket om hvordan han har jobbet som aktivist gjennom livet – og klart å få oppmerksomhet og gjennomslag for sakene han har jobbet for.

Geldof, som har deltatt på EAT-konferansen, tidligere talte engasjert om hva andre kan gjøre for å klare det samme som ham:

– Det virker som lenge siden når man ser det, sa Geldof, og viste til bilder på storskjermen fra sultkatastrofen i Afrika på 80-tallet.

Sivile må ta grep



– Den gangen visste vi ikke hva som skjedde, men vi lærte fort at det var klimaendringer. Nå har vi diagnostisert hva det er, hva som forårsaker det, men likevel er det fortsatt mange som ikke tror på det. Den største trusselen mot jorden i dag er troen på at noen andre skal redde den. Det er som med Trump, når politisk vilje mangler, ja – da må sivile ta grep, sa Geldof fra scenen.

Han fortsatte med å si at hvis man skal kunne oppnå ekte forandring i verden må det være et sentralt fokus for alle:

– Så sier noen, se på Trump og hans bruk av Twitter. Men, det er ikke noe nytt. Tidligere presidenter brukte radio og TV for å nå ut. Det er bare ett medium. For å kunne nå ut med et budskap trenger man et spesielt gir, og et uttalt standpunkt fra en sentral figur. Folk blir bare med deg hvis de stoler på deg og din løsning på problemet, sa Geldof.

Han la til at han selv ikke bruker sosiale medier for å få gjennomslag for sakene han kjemper for.

Geldof er kjent for å ha tatt initiativet til Band Aid, som ble arrangert til inntekt for sultkatastrofen i Afrika på åttitallet. I 1985 organiserte han Live Aid-konsertene, og året etter ble han slått til ridder, og kunne kalle seg sir Bob Geldof.

AKTIVIST: Bob Gelfof snakket engasjert på EAT-scenen om hva man må gjøre for å få gjennomslag for sakene man bryr seg om. Foto: MAGNUS SANDBERG, VG

Offentlig bevissthet



Geldof viste videre til at han selv som 13-åring var aktiv i anti-apartheid-bevegelsen, at han senere engasjerte seg for nukleær nedrustning, at han har aksjonert mot hvalfangst og arrangert Band Aid.

– For å lykkes må det være en politisk bevissthet og klare retningslinjer. Det må være en offentlig bevissthet, og en sivil vilje til å «pushe» politikerne, uttalte Geldof.

EAT-konferansen i Stockholm setter bærekraftig mat og helse på dagsorden over to dager, og på årets konferanse er det 83 foredragsholdere, og deltagere fra 46 land som er kommet sammen for å finne felles mål og løsninger for en sunnere og mer bærekraftig matindustri.

Blant foredragsholderne er også tidligere senterpartileder Åslaug Haga, Sveriges Kronprinsesse Victoria og en rekke internasjonale forskere, professorer, næringslivstopper og politikere.

Geldof ble først kjent som leder for The Boomtown Rats, som opprinnelig er et irsk rockeband. Gruppen ble dannet i av Geldof i 1975, men bandet flyttet senere sin base til London. I 1978 fikk de sitt gjennombrudd med låten «Like Clockwork», men er i senere tid kanskje mest kjent for «I Don't Like Mondays» fra 1979.