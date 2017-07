Sykehuset som behandler Charlie Gard sier de har fått drapstrusler

Sykehuset i London mener 11 måneder gamle Charlie Gard bør få dø i fred. Det vekker voldsomme reaksjoner.

11 måneder gamle Charlie Gard lider av en sjelden mitokondriesykdom. Kongressen i USA har gitt den lille babyen permanent oppholdstillatelse i USA, slik at han kan motta eksperimentell behandling.

Sykehuset Great Ormond Street Hospital i London sier at Charlie er blind, døv, ute av stand til å bevege seg og at han er alvorlig hjerneskadet. De mener han burde få «dø i fred», og at behandlingen bare vil forårsake ytterligere lidelse.

Saken har vakt store reaksjoner både i England og i resten av verden. Nå opplyser sykehuset at enkelte av deres ansatte har blitt hetset og utsatt for drapstrusler, skriver NBC.

– Vi skjønner at det er stor offentlig interesse, og at mange er emosjonelle. Men i løpet av de siste ukene har sykehuset blitt utsatt for en forkastelig bølge av fiendtlighet og forstyrrelser. Ansatte har blitt hetset både på gaten og på nettet, sier styreleder Mary MacLeod i Great Ormond Street Hospital i en uttalelse.

– Mange av disse meldingene er truende, inkludert drapstrusler, sier styrelederen.

Ønsker å gi Charlie en ny sjanse

Den amerikanske hjerneforskeren Dr. Michio Hirano og en ekspert fra Pavens sykehus i Roma har besøkt sykehuset i London i et forsøk på å overbevise legene der om å gi Charlie en ny sjanse.

VIL TA CHARLIE TIL USA: Charlie Gards foreldre, Connie Yates og Chris Gard ønsker å ta med barnet til USA, slik at han kan få eksperimentell behandling. Lauren Hurley , AP

Både Donald Trump og pave Frans har tidligere uttrykt støtte til guttens foreldre.

Foreldrene Chris Gard og Connie Yates ønsker å ta gutten med til USA, men har tapt både i britiske domstoler og i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Men saken ble gjenåpnet tidligere denne måneden i Englands høyesterett.

Faren ropte «Ondskap» i rettsmøte

I et rettsmøte fredag sa sykehusets advokat Katie Gollop at resultatene fra Charlies hjerneskanning var «trist lesning» , ifølge AP.

Charlies far Chris Gard ropte «Ondskap!» til Gollop, og moren Connie Yates begynte å gråte.

Dommer Nicholas Francis sa i fredagens rettsmøte at professor Michio Hirano kan presentere bevis i et rettsmøte på mandag. Han sa at det måtte være nye bevis som er relevant for saken.

Hirano uttalte at det er 10 prosent sjanse for en klinisk vellykket behandling, hvis Charlie får den eksperimentelle behandlingen som foreldrene ønsker.