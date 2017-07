Måtte fjerne 27 gamle kontaktlinser fra øyet

Legene ble overrasket da de fant en klump i øyet på en kvinne (67) som skulle opereres for grå stær.

En engelsk kvinnen skulle gjennomføre en rutineoperasjon for grå stær. Da legene så på øyet hennes fant de også en blå klump i det ene øyet.

Kvinnen hadde fortalt at hun var plaget med irritasjon i det ene øyet. Hun trodde dette skyldtes at øyet var tørt, eller at hun hadde blitt gammel. Det viste seg at årsaken til plagene hennes verken var var tørre øyne eller alderdom likevel.

Årsaken til plagene var en masse av gamle kontaktlinser. Dette melder det britiske tidsskriftet Optometry Today.

Kvinnen var absolutt ikke klar over at det befant seg en kontaktlinseklump i øyet hennes.

Kirurgene: Aldri sett noe liknende

Kirurgene rapporterer at de fjernet totalt 27 kontaktlinser fra det ene øyet til kvinnen.

– Hun var rimelig sjokkert, sa øyelegespesialist-lærlignen Rupal Mojaria til Optometry Today.

Mojaria la til at ingen av kirurgene som bidro til operasjonen noengang hadde sett noe liknende. 17 kontaktlinser hadde dannet en klump, og under operasjonen plukket kirurgene i tillegg ut 10 individuelle linser.

– Massen var så stor. 17 kontaktlinser var klistret sammen. Vi var veldig overrasket over at hun ikke hadde lagt merke til det, ettersom det må ha irritert øyet ganske mye mens den var der, utdypet Morjaria.

Oppfordrer linsebrukere til å sjekke seg jevnlig

Etter at kontaktlinsene ble fjernet fra kvinnens øye har kvinnens tilstanden bedret seg. Operasjonen for grå stær har blitt utsatt slik at øyet kan få tid til å leges for å unngå infeksjon.

Kvinnen hadde brukt linser i 35 år, men hadde ikke dratt jevnlig til øyelege.

– I disse dager når det er så lett å kjøpe kontaktlinser på nett blir folk mindre flinke til å gå til rutinesjekker, sier Mojaria.

Hun forteller Optometry Today at kirurgene ønsket å gå ut med saken for å skape oppmerksomhet i befolkningen rundt viktigheten av å sjekke seg hos lege.

– Kontaktlinser brukes hele tiden, men hvis ikke bruken overvåkes, ser vi at folk kan få alvorlige øyeinfeksjoner som gjør at de mister synet.

