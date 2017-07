Unge ruser seg på lystgass på ferie: –Livsfarlig sjansespill, mener lege

Ballonger fylt med lystgass blir stadig mer populært blant unge Syden-ferierende. – Dette kan føre til hjerneskade og dødsfall, sier overlege Merete Vevelstad ved Oslo Universitetssykehus.

Populære feriemål som Rhodos, Kos og Kreta er noen av stedene hvor feststemte unge mennesker blir tilbudt ballonger med lystgass til en billig penge. For rundt én euro selges ballongene på spisesteder, utesteder, på stranda og på gaten.

– Folk aner virkelig ikke hvor farlig dette er. Dette er et rent sjansespill, som man rett og slett kan dø av, sier overlege Merete Vevelstad til VG.

Hun forklarer at den største faren er om gassen ikke er blandet med oksygen, og hvor mye man inhalerer.

SKREMMENDE: Overlege Merete Vevelstad ved Oslo universitetssykehus er bekymret over rustrenden, og tror ikke folk er klar over hvor farlig lystgass kan være. Foto: Oslo Universitetssykehus

– Om man puster inn ren lystgass er det som å befinne seg akutt på Mount Everest. Hjernen tåler da bare sekunder før den blir bevisstløs eller dør, sier hun.

Lystgass er en bedøvelsesgass som har smertelindrende effekt. I Norge brukes den for eksempel for å dempe ubehag ved fødsel og tannlegebehandlinger. I tillegg gir den mange en kortvarig lystfølelse, hvor man blir lattermild. Denne varer i opp til et til to minutter etter inhalering.

Lystgassen som blir gitt til fødende er imidlertid blandet med 30 prosent oksygen, dermed puster man da ikke inn ren lystgass.

Den nye rusen

VG har snakket med en nordmann som jobber i utelivsbransjen på den greske øya Kos. Han sier lystgass har blitt «den nye rusen», og forteller at de selger opp til 250 slike ballonger i løpet av en kveld. En ballong koster hos dem tre euro, omtrent 30 norske kroner.

PATRONER: Ballongene fylles med gass fra slike patroner. De er i utgangspunktet lagd for kremsprøyter. Foto: PRIVAT

Vedkommende forteller at man på Kos får kjøpt slike ballonger så å si overalt, og at trenden har «tatt helt av» i år. Dette gjelder også på flere andre populære reisemål.

Gudrun Nylén i Europeiske Reiseforsikring holder til på Kypros, hvor hun er leder for selskapets Euro-Center.

– Det virker ikke som at hverken de som bruker det eller de som selger det har peiling på hva slags virkninger og bivirkninger lystgassen egentlig har. Ungdommene fester seg syke, sier hun til VG.

Nylén forteller at hun har snakket med flere leger på lokale sykehus, som forteller om mange ungdommer som kommer inn etter å ha ruset seg på gassen.

– De som selger disse tjener mye penger på dem, og ungdommene har faktisk ikke peiling på hvilke følger denne trenden har, sier Nylén.

Frykter trenden kommer til Norge

I både Danmark og Sverige har rustrenden blant unge vært et problem i flere år. Vevelstad forteller at de jevnlig ser skader og forgiftninger hos unge i Norge, som eksperimenterer med løsemidler som lystgass.

Hun er ikke kjent med dødsfall som følge av inhalering av denne gassen her, men mener imidlertid det bare er et spørsmål om tid før dette skjer også her. Ifølge Vevelstad har det de siste 11 årene vært 17 dødsfall i Storbritannia grunnet lystgass.

– Bruk av lystgass for rus er skremmende og det er all grunn til advare mot dette, sier hun.

PATRONER: Dette bildet viser brukte lystgasspatroner etter en festival i Sverige i fjor. Foto: Jan-Olof Zetterberg

På en musikkfestival i Sverige i fjor ble det avslørt betydelig bruk av gassen, da det ble funnet flere patroner på området når festivalen var over.

UROVEKKENDE: Jan Olof Zetterberg har jobbet som vakt på på festivaler forskjellige steder i Sverige i rundt 30 år. Han er svært bekymret over utviklingen. Foto: PRIVAT

Patronene er i utgangspunktet ment til kremsprøyter, og selges også i Norge.

Jan-Olof Zetterberg jobbet som ordensvakt på festivalen, og er svært bekymret for utviklingen.

– Det er helt sykt. Vi prøver å prate med ungdommene når vi ser at de holder på med det, men i og med at det er lovlig kan vi ikke forby dem det, sier han til VG.

Anestesisykepleier og lektor ved NTNU, Lars Arne Svarthaug, mener at å inhalere direkte fra disse patronene er farligere enn ballongene som selges i Syden.

– Det kommer omtrent åtte liter lystgass ut av disse patronene, og denne luften er så kald at flere ender opp med frostskader på leppene. Det er også rapportert flere tilfeller der lungeblæra rett og slengt blir sprengt, etter at folk har pustet inn gassen direkte fra disse patronene, sier han.

