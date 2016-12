Slik bor flyktningene i Hellas: «Uegnet for mennesker»

THESSALONIKI (VG) I den gamle tobakksfabrikken er teltene presset inn på betonggulvet. De norske organisasjonene som deltar i driften, mener leiren er «uegnet for mennesker».

Luften inne i det gamle fabrikklokalet er bitende kald og fuktig. Det er dunkelt under det høye taket som stenger for sollyset, og omtrent annenhver rute er knust.

I den store, åpne hallen står rekkene med telt tett-i-tett. Her bor tusen mennesker, de fleste av dem barnefamilier, omtrent alle sammen flyktninger fra krigen i Syria.

– Vi ville til hvilket som helst trygt land. Vi hadde aldri kunne forestilt oss at vi ville ende opp på et slikt sted, forteller Samir Kamel (36), fra Deir ez-Zor i Syria.

– Vi rømte for barnas skyld, men nå vokser de opp uten skikkelig skolegang, og selv har vi begynt å miste håpet, forteller kona Amani (30), mens Ibrahim på halvannet og Lena (6) leker rundt beina hennes.

VG-spesial: Dette er «Festning Europa»

Kom for sent



Da Europa stengte grensene i våres, kom familien akkurat for sent. De ankom Hellas 24. februar, og innen de nådde grensen til Makedonia, var piggtrådgjerdene på plass.

Tre måneder tilbrakte de i den uoffisielle Idomeni-leiren, som bredte seg utover jordene ved den stengte grenseovergangen, før de ble flyttet til den gamle tobakksfabrikken i bydelen Oraiokastro i utkanten av Hellas' nest største by Thessaloniki.

NEDLAGT FABRIKK: Leiren i Oraiokastro ligger i en gammel tobakksfabrikk, og teltene er satt opp på det kalde betonggulvet. Foto: Helge Mikalsen , VG

Leiren er allerede blitt beryktet som en av de verste flyktningleirene i EU, som betaler Hellas 600 millioner Euro for å huse flyktningene resten av kontinentet ikke vil ta imot.

I sommer var det heten som var uutholdelig i bygget, men høstkulden har vært et større problem:

Det finnes ingen oppvarming, og flyktningene har brukt små, elektriske stekeplater til å varme opp teltene i de få timene strømmen kommer på. I begynnelsen av november brøt det ut en brann i ett av teltene, og to barn på åtte og ni år ble alvorlig skadet.

Les også: Her levde kyr – nå bor flyktninger i bingene

Brant seg på telt-komfyr



Amani har fått en slitt liten komfyr fra en nabofamilie, og den står midt på teltgulvet, stilt inn på maks med ovnsdøren åpen og de to stekeplatene på. Lille Ibrahim vil stadig bort til komfyren for å se hva moren koker.

– Jeg er veldig redd for at han skal skade seg, han har allerede brent seg en gang, men vi må få varme inn i teltet, forklarer moren.

I midten av oktober ble en mor og hennes ni år gamle sønn påkjørt og drept i veien rett utenfor. Etter det har det jevnlig vært demonstrasjoner og opptøyer i leiren.

FRA SYRIA: Samir Kamel (36) og kona Amani (30) fra krigsherjede Deir ez-Zor i Syria er i ferd med å miste håpet etter åtte måneder som flyktninger i et Hellas omringet av stengte grenser. Familien har søkt om å få asylsøknaden sin vurdert av blant annet Norge, uten å få svar. Foto: Helge Mikalsen , VG

Vil skjule forholdene



Greske myndigheter vil ikke la media slippe inn i den omstridte leiren for å dokumentere forholdene, og VGs søknad ble avslått uten begrunnelse.



Men beboerne selv ønsker fokus på forholdene og én av de selvutnevnte lederne, Muhamed al-Ali, påtar seg å vise VG rundt i leiren. Han er forbannet på organisasjonene som drifter leiren i samarbeid med greske myndigheter.

Norske Kirkens Nødhjelp har blant annet tatt på seg ansvaret for å skaffe varmtvann, mens Flyktninghjelpen har et større koordineringsansvar, og forsøker å få utbedret det overbelastede elektrisitetsnettet.

– Det er kun kaldtvann i dusjen, og strømmen blir stadig brutt. Vi er veldig skuffet over de norske organisasjonene, de bare prater og prater, men de gjør ingenting, sier Muhamed.

Forstår frustrasjonen



KRITISK: Muhamed al-Ali har dannet et selvoppnevnt råd blant flyktningene, og er kritisk til hvordan leiren drives. Foto: Helge Mikalsen , VG

Generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp har besøkt leiren, og sier hun forstår et beboerne er sinte og skuffet.

Selv om organisasjonen er med på driften, fikk heller ikke de tillatelse fra greske myndigheter til å dokumentere sitt arbeid i leiren, og måtte treffe VG utenfor porten.

– Det er har vært enorme problemer med koordineringen fra greske myndigheters side. Vi har påpekt at leiren er uegnet for mennesker å bo i, og det er ikke verdig at beboerne skal være utrygge her, sier Helland til VG.

– Vi føler med grekerne som opplevde at resten av Europa stengte grensene, men når man ser forholdene i de greske leirene, må man undre på hvordan EU-midlene brukes. Det er noe av det aller verste vi har sett, fortsetter hun.

MØTTE VG UTENFOR: Generalsekretær Anne-Marie Helland Kirkens Nødhjelp, som hjelper greske myndigheter med driften av leiren, måtte møte VG utenfor da hun skulle se på forholdene. Foto: Helge Mikalsen , VG

Også Flyktninghjelpen sier de forstår at de blir hoggestubbe for aggresjonen til flyktningene, ettersom de er til stede på bakken, mens det greske militæret som har det formelle hovedansvaret, kun fokuserer på adgangskontroll.

– Det er greske myndigheter som har bestemt at flyktningene skal bo her. Vi har sagt klart ifra at forholdene er uholdbare, og mener leiren bør stenges, sier Claire Whelan i Flyktninghjelpen til VG.