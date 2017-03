Slegge-angrep mot greske ultra-nasjonalister

Anti-fascistiske demonstranter brukte slegger da de gikk til angrep på hovedkvarteret til det greske nasjonalistpartiet Gyllent daggry fredag.

De unge demonstrantene knuste vinduer i et butikksenter like ved hovedkvarteret, og helte rødmaling ved inngangspartiet til bygningen, ifølge den britiske avisen The Independent.

Politiet sier flere personer ble bragt inn til avhør etter angrepet, som pågikk i rushtiden fredag ​​morgen i den greske hovedstaden Athen.

– Slegger og batonger



I en uttalelse fra Gyllent daggry-partiet heter det at de ble angrepet av en paramilitær gruppe bevæpnet med slegger, batonger og brannbomber varte i fem minutter.

Ingen skal ha blitt skadet i angrepet, som var rettet mot et parti som ble Hellas´ tredje største parti etter valget i 2015.

KNUSTE VINDUER: To menn som skal være medlemmer av Golden Dawn-partiet ser over skadeverket begått av demonstrantene utenfor partihovedkvarteret fredag formiddag. Foto: Petros Karadjias , AP

Fremgangen for partiet forklares med den økonomiske krisen i Hellas samt partiets motstand mot den store flyktningestrømmen til Hellas.

Flere har karaktisert Gyllent daggry som et fascistisk parti blant annet på grunn av åpen hyllest av naziledere og bruk av symboler som kan minne om hakekors.

Flyktningeleire på bristepunktet



Fredag kom det også meldinger om at greske myndigheter mener stuasjonen i leirene for flyktninger og migranter på den greske øya Chios har nådd bristepunktet, ifølge greske medier.

Hellas' migrasjonsminister Yiannis Mouzalas holdt fredag et innlegg i nasjonalforsamlingen i Aten etter at en asylsøker i en av leirene forsøkte å ta sitt eget liv ved å sette fyr på seg selv.

Ifølge ministeren har situasjonen på Chios passert tålegrensen. Han sa også at det bør opprettes «lukkede» mottakssentre hvis asylsøkerprosessen og tilbakesendelse av personer til Tyrkia skal gå raskere, skriver avisen Kathimerini.

Da regjeringspartiet Syriza var i opposisjon, var partiet sterkt imot dette.

Mouzalas oppgir at 2500 flyktninger og migranter er blitt transportert fra Chios til fastlandet, mens 1200 har reist på egen hånd.