Norske Martin (23) hardt skadet i jordskjelvet  - kameratene måtte grave ham ut

Martin Skolbekken fra Akershus er kritisk skadd etter at en mur raste over ham under jordskjelvet på Kos – Vennene reddet ham ut av massene.

23 år gamle Martin Bakkejord Skolbekken fra Nes i Akershus satt på en restaurant sammen med flere kamerater på den greske ferieøya Kos da det kraftige skjelvet inntraff klokken 01.30 natt til fredag.

Skjelvet ble målt til en styrke på 6,7 på Richters skala.

To personer er bekrfetet omkommet og over 300 personer skal være skadet i jordskjelvet som rammet deler av Tyrkia og Hellas natt til fredag.

Sammen med 23-åringen var to lagkamerater fra fotballklubben FUVO - Funnefoss Vormsund, som nå ligger i 3.divisjon.

Kameratene gjorde ifølge familien til Skolbekken en heroisk innsats for å få lagkameraten ut av bygningsmassene.

Førstehjelpen skal trolig ha reddet livet til 23-åringen.

Saken ble først omtalt i lokalavisen Raumnes.

23-åringen er nå fløyet til Universitetssykehuset i Heraklion på Kreta.

Skjelvets episenter ble registrert 19 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for Kos.

Faren til en av lagkameratene befant seg tilfeldigvis på ferie på Kos da skjelvet inntraff, og ble med Skolbekken i flyet til Hellas.

Vitne til dødsskjelvet: – Du kan ikke forestille deg hvordan det var

– Veldig tungt

Han og Skolbekkens familie er nå sammen med Skolbekken på sykehuset.

– Begge foreldrene reiste til Kreta fra Gardermoen klokken 06.00 i dag morges. Jeg har snakket litt med faren underveis, forteller Engebretsen, som er Martins onkel, til VG.

Han opplyser om at Skolbekken nylig har blitt operert for skadene han pådro seg under skjelvet, men vet ikke om 23-åringen har vært ved bevissthet etter operasjonen.

– Vi tar dette veldig tungt, sier onkelen, som nå befinner seg i Norge.

VG har vært i kontakt med en av lagkameratene, som ikke ønsker å kommentere hendelsen.

Begge de to medspillerne skal ha kommet uskadd fra hendelsen.

STORE ØDELEGGELSER: Her er to biler som har blitt knust under at en bygning kollapset under jordskjelvet natt til fredag. FOTO: ODIN JÆGER, VG

Laget støtter

– Martin er midtbanespiller og har vært et trofast medlem på laget over lang tid. Tross sin unge alder har han spilt over 150 kamper for oss, sier klubbleder ved FUVO, Tom Hagen til VG.

– Jeg snakket nylig med Martins far, som forteller at kompisene har gjort en heroisk innsats for å hjelpe ham, forteller Hagen.

Ifølge klubblederen er resten av spillerne på laget informert om hendelsen.

– Som klubb gjør vi ikke annet enn det vi gjør i fotballen - støtte hveandre. Vi må bare være støttespillere til venner og familie av Martin, understreker klubbleder Hagen.

Han omtaler Skolbekken som en positiv gutt som har bidratt mye til laget. Resten av spillerne på FUVO-laget har tatt beskjeden tungt.

– Det er tøft å få beskjed om at gode kamerater er skadet. Her står vi sammen som lag og krysser fingrene for at alt skal gå bra, sier Hagen.

