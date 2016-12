Leder asylarbeid i Hellas: – Norge er strengest

CHIOS (VG) Hellas føler seg sviktet i arbeidet med flyktningkrisen. Norge er det landet som stiller strengest krav til greske asylmyndigheter.

En gruppe unge menn stimler til da VG treffer Nikos Papamanolis fra det greske asylverket utenfor flyktningleiren Vial, på den greske ferieøya Chios i Egeerhavet. De fleste av dem har ventet siden mars på svar på om de får søke asyl i Hellas, og stemningen er anspent.

– Realiteten er at de er fanget på denne øya. Forholdene i leiren er umenneskelige i lengden. De har mistet håpet og er slitne, så det er naturlig nok mange som er sinte og skuffet, sier Papamanolis.

Fortsatt asylkaos



I Norge og resten av Vest-Europa er asyltallene lavere enn på mange år, men i Hellas er flyktningkrisen fortsatt høyst reell: Tall VG får tilsendt fra greske myndigheter viser at det fortsatt er over 62.000 flyktninger og migranter i Hellas.

For dem som er på fastlandet ønsker flertallet å relokaliseres til andre land i Europa og få asylsøknaden sin vurdert der, en avtale som ble inngått i vår for å avlaste Hellas og Italia.

VENTER PÅ SVAR: En gruppe menn fra Algerie steker fisk i et telt ved stranden på Chios, de har søkt om asyl, men har ikke fått svar på om de kvalifiserer til et fullt asylintervju. Foto: Helge Mikalsen , VG

Men i praksis har fortsatt ikke relokaliseringen kommet skikkelig i gang, og flyktningene sitter fast i Hellas i iskalde telt. Mange av leirene er så dårlige at de anses som «uegnet for mennesker».

Se fotograf Helge Mikalsens bilder fra fabrikk-leiren i Thessaloniki:

Kom etter Tyrkia-avtalen



De over 11.000 som er på de greske øyene Chios, Lesvos, Samos, Kos og Leros er flyktninger som kom etter at returavtalen mellom Tyrkia og EU ble iverksatt 20. mars. De er ikke inkludert i avtalen om relokalisering, og har to valg: Søke asyl i Hellas eller reise tilbake.

– Nesten alle søker asyl, bare på denne øya har vi hatt over 5.000 asylsøknader siden Tyrkia-avtalen ble inngått i mars, forklarer Papamanolis.

Da avtalen ble inngått var Papamanolis alene om å vurdere søknadene, og slo alarm i VG om at asyloppgaven var umulig for bare én mann.

Flyktningavtalen i EU fastslo at Hellas skulle få hjelp til å vurdere asylsakene av personell fra andre land, og Nikos leder nå et team på 40 personer.

– Vi ble lovet tre ganger så mange saksbehandlere, så det går fortsatt mye saktere enn vi skulle ønske. Jeg føler at resten av Europa har sviktet Hellas i flyktningkrisen. Vi var også altfor dårlig forberedt her, men vi prøver vårt beste, sier han.

Flyktninger som ikke anses for å være «sårbare» i Tyrkia, skal i utgangspunktet returneres dit – men dette har også mer eller mindre stoppet opp: Kun 754 er returnert til Tyrkia så langt.

Norge sender saker i retur



Blant resten er det veldig mange som har søkt familiegjenforening med slektninger i andre land, deriblant Norge.

HIT, MEN IKKE LENGER: Det kommer fortsatt nye flyktninger og migranter til de greske øyene, selv om tallene er mye lavere enn i fjor. De får ikke dra videre til fastlandet før saken deres er vurdert. Foto: Helge Mikalsen , VG

Bunken med de norske sakene er de klart vanskeligste for Nikos Papamanolis og hans team.

– Norge er strengere og har en annen tilnærming enn alle andre land.

– Vi opplever rett og slett at våre vurderinger ikke blir trodd av norske myndigheter, så sakene tar veldig lang tid eller kommer i retur.

– Et eksempel er en sak jeg selv har jobbet med: En 16-åring fra Afghanistan som har søkt om familiegjenforening til Norge. Tre ulike alderstester har vist at han er mindreårig, likevel har jeg fått saken i retur med nye krav om nok en test. Vi opplever dette som ganske urimelig, men vi følger opp kravene.

