Greske strender trues av enorm oljelekkasje: – En stor miljøkatastrofe

En tankbåt med 2500 tonn olje har sunket utenfor den greske kysten og truer nå en rekke populære badestrender.

20 kilometer med kystlinje utenfor den greske hovedstaden er nå sperret av etter at den 45 år gamle tankbåten Agia Zoni II sank like i nærheten av den lille øya Salamina søndag morgen i forrige uke. Øya ligger cirka 16 kilometer vest for Athen.

Ifølge The New York Times skal båten ha fraktet 2500 tonn med olje. I begynnelsen var det ventet at oljen skulle holde seg i området rundt fartøyet, men isteden har oljen spredt seg til den greske rivieraen.

– Vi er sinte



Onsdag denne uken nådde oljen strendene rundt forstadskommunen Glyfada, sør for Athen. George Papanikolaou, borgermester i Glyfada, er kritisk til at oljen har greid å nå strendene uten at noen har tatt grep for å forhindre det.

– Fartøyet sank forrige søndag. Hvordan er det mulig at lekkasjen nådde Glyfada fra Salamina? Og hvordan er det mulig at vi fikk vite det først på onsdag? sier han til The New York Times.

Les også: Iran planlegger oljeutslipp i Persiabukta

Borgermesteren sier til avisen at han fikk en telefon som advarte mot oljen bare noen timer før den nådde strendene.

Siden onsdag har tre private antiforurensingsfartøy tatt opp mer enn 180 tonn olje ved Glyfadas fire strender. En av strendene fikk denne sommeren tildelt et blått flagg for god vannkvalitet.

– Vi er sinte. Det er en skam at alt det harde arbeidet blir forgjeves på bare et sekund, sier Papanikolaou til avisen.

DRUKNET I OLJE: En isfugl forsøkte å dykke etter fisk utenfor en strand langs den greske kysten, men døde raskt av oljen som forurenser store områder etter at en tankbåt sank forrige søndag. Foto: Giorgos Moutafis , Reuters

– Enorm miljøkatastrofe

Ifølge The New York Times har enkelte økologer kalt lekkasjene en miljøkatastrofe, og spådd at den vil få langvarige konsekvenser for økosystemet i området.

Hvor store skader forurensingen vil påføre dyrelivet i området på lang sikt er enda ikke sikkert.

– Dette er en enorm miljøkatastrofe, uttalte borgermesteren ved Salamina, Isidora Nannaou-Papathanassiou, ifølge The Guardian.

Fikk du med deg denne? Oljefondet storeier i skrekkleir-selskap

– Det er tydelig at dimensjonen denne forurensingen påfører ikke ble riktig vurdert. Strømmene har flyttet på oljelekkasjene, sier hun.

Bilder av døde fisker, fugler og skilpadder viser lekkasjens miljømessige og økonomiske konsekvenser, og det kan ta år innen området er ferdig renset, opplyser The Guardian.

Papanikolaou og ytterligere to borgermestere har startet en rettsprosess mot de ansvarlige for oljelekkasjen.

Har anmeldt eierne



Verdens naturfond (WWF) i Hellas erklærte torsdag at de har anmeldt selskapet som eier båten.

– Dette er miljøkriminalitet og det verste utslippet i år, og myndighetene ser ut til å være helt uforberedte. Det er viktig at det blir iverksatt tiltak og at de ansvarlige stilles for retten slik at de kan betale for skadene, sier Dimitris Karavellas, leder for WWF i Hellas til The Guardian:

– Hvis myndighetene ikke klarer å håndtere en relativt kontrollert lekkasje utenfor landets største havn er det vanskelig å forestille seg hvordan de skal takle en større hendelse, sier han.

Les mer: Miljøplyndring gir kriminelle opprørere enorme inntekter

Ifølge The Guardian var bare to av mannskapet på totalt elleve personer ombord på båten da den begynte å ta inn vann. Kapteinen og sjefingeniøren har begge blitt mistenkt for forsømmelse, men begge ble raskt kausjonert for.

Selskapet som eier båten, Fos Petroleum, insisterte på at hun var i stand til å gjennomføre oppdraget. Ifølge Hellenic Register of Shipping, en uavhengig organisasjon som arbeider for trygghet i den greske sjøfartsnæringen, opplyste om at Agia Zoni II ikke var sertifisert til å seile, skriver The New York Times.