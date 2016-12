Greske hoteller nekter å ta imot flyktninger

THESSALONIKI (VG) Leirene i Hellas er så dårlige at Flyktninghjelpen vil evakuere beboere. Men både hoteller og private utleiere nekter å åpne dørene for syrerne.

Syriske Ibrahim Abdou (277) og kona Golshan Shagi er på flukt med tre små barn fra tre år og nedover. Etter ti måneder i telt er de blitt plukket ut til å få skikkelig tak over hodet i en hybel leid av Flyktninghjelpen, fordi minstemann Omar (4 md) sto i fare for å bli alvorlig syk i teltleiren de bodde i.

– I leiren var det branner, truende stemning og veldig, veldig kaldt. Jeg var hele tiden redd for hva som ville skje med barna mine. Jeg er så lettet og glad for å være her, sier Golshan da hun ankommer hybelen, som ligger i en leilighet de skal dele med tre andre familier.

Det siste halvåret har disse familiene bodd i telt slått opp inne i en nedlagt tobakksfabrikk i utkanten av Thessaloniki – en leir der mangel på strøm og varmtvann har fått organisasjonene som drifter den til å fastslå at den er «uegnet for mennesker».

Derfor forsøker Flyktninghjelpen å finne kriseløsninger for de mest sårbare: Familier med veldig små barn som ikke tåler kulden, eldre med sykdommer, personer som er blitt utsatt for trusler.

– Siden greske myndigheter ikke vil stenge leiren, kan vi ikke la dem bo der nå som det blir kaldere og kaldere, så vi har gått ut på det private markedet, sier Anne Forget, prosjektleder i Flyktninghjelpen.

VIL HJELPE: Greske Amyranis Anastasios (36) håper andre boligutleiere vil følge hans eksempel og åpne dørene for flyktninger fra Syria.

– Vi har ringt til 200 hoteller i regionen. Ti sier de vil vurdere det, resten har sagt nei. Mange forklarer at de ikke vil ha langtidsboende fordi de er booket i julehelgen, men de fleste har tomme rom. Mange sier rett ut at de ikke vil ha flyktninger, selv om vi vil betale full pris.

Det er det samme på det private leiemarkedet – nesten alle har sagt nei. Huseier Amyranis Anastasios (36), som driver et bakeri i første etasje i bygget og leier ut hybelleiligheter i toppetasjen, er foreløpig det eneste unntaket.

– Jeg har selv opplevd fremmedfrykt da jeg studerte i Irland, og jeg føler med disse menneskene som rømmer fra en grusom krig og møtes med skepsis. Jeg tror folk i dette nabolaget frykter at de ikke vil betale for seg, men kanskje når de ser at det går bra for meg, så vil flere leie ut, sier han.

EU har betalt Hellas 600 millioner Euro for å holde på flyktningene resten av kontinentet ikke vil ha, men nesten ingen av flyktningene vil bli i Hellas.

VIL TIL NORGE: Ammar Krayem fra Aleppo venter på å få saken sin overført til Norge. Han ble flyttet fra leiren i Oraiokastro av hensyn til hans sikkerhet, men føler seg fortsatt utrygg og deprimert etter snart et år på flukt. Foto: Helge Mikalsen , VG

De fleste flyktningene som er på det greske fastlandet har mulighet til å søke asyl i andre europeiske land, gjennom avtalen om relokalisering for å avlaste Hellas og Italia som ble inngått i vår.

Men som VG har skrevet har denne avtalen mer eller mindre stoppet opp. Norge har for eksempel bare tatt imot 20 asylsøkere fra Hellas så langt.

BAKGRUNN: Derfor sitter flyktningene fast i Hellas

– Jeg har Norge som førstevalg på min søknad om relokalisering, men har ikke fått noe svar, forteller Ammar Krayem (30), fra Aleppo, som har fått flytte til den private leiligheten av hensyn til hans egen sikkerhet.

– Det er veldig vanskelig å vente i usikkerhet i et land der vi åpenbart ikke ønskes velkommen, og der det ikke finnes noen mulighet til å skape oss et normalt liv, fortsetter han.