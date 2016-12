13.000 flyktninger har forsvunnet fra Hellas

CHIOS (VG) Stengte grenser til tross: Menneskesmuglere har fortsatt lukrative dager på de greske øyene.

Blant de motløse og slitne ansiktene som møter oss i Souda-leiren på Chios, er det en liten gruppe unge, velkledde menn som skiller seg ut med brede smil.

– Ser du ham med det røde skjerfet? Han ankom for bare en måned siden uten en eneste dollar. Nå har han en ny iPhone 6S og nye klær. Han tilbyr dokumenter for å komme seg til fastlandet, forklarer Moustafa.

42-åringen fra Aleppo i Syria er én av leirens lengstboende. Han ankom noen dager etter at returavtalen mellom Tyrkia og EU ble inngått 20. mars.

Avtalen har resultert i at i overkant av 11.000 flyktninger og migranter sitter fast på de greske øyene, og venter på svar på om de får søke opphold hos det overbelastede greske asylverket.

Kjenner alle



Alle i leiren hilser på Moustafa når han viser VG rundt. Han er én av få som snakker flytende engelsk, og fungerer som tolk for organisasjoner, asyladvokater og journalister.

INGEN VEI VIDERE: Souda-leiren rett utenfor byfestningen på Chios rommer 800 som venter på svar på sine asylsøknader. Foto: Helge Mikalsen , VG

Souda-leiren anses som svært utrygg, etter at nynazister angrep teltene med stein, og det har vært flere branner.

De fleste av de 800 flyktningene og migrantene som bor har ventet i rundt et halvt år.

– Man mister håpet på å få en rettferdig mulighet, så de som har penger finner seg andre måter. Alle registreres med et asylbevis, men de av oss med uavklart sak har et rødt stempel på som sier at vi ikke kan forlate øya. Har du 500 Euro kan du få kjøpt et kort uten stempel på, og dra til Athen, forklarer Moustafa.

Moustafa er fra Syria, så hadde han ankommet øya noen få dager tidligere ville han hatt rett til asyl, enten i Hellas eller i et annet Europeisk land.

Men avtalen mellom Tyrkia og EU betyr at alle syriske flyktninger som kom etter 20. mars i utgangspunktet skal returneres dersom de ikke er «sårbare». Som enslig mann er Moustafa klarert for retur, men han har anket saken, for å få søke asyl i Hellas.

Få Tyrkia-returer



I praksis har alle ankesakene, og motvilje i Tyrkia til å følge opp avtalen, ettersom EU ikke har holdt løftet om å gi tyrkere visumfrihet i motytelse, ført til at Tyrkia-returene mer eller mindre har stoppet opp.

Kun 754 er returnert så langt, nesten alle migranter fra Nord-Afrika eller Pakistan, India og Bangladesh. For flyktninger fra krigen i Syria er det venting i en uavklart situasjon som gjelder.

– Jeg ønsker å søke asyl, men jeg har undersøkt alternativene, og det kan du bare skrive. Kommer man seg til Athen finnes det veier videre, men det koster mer:

– Dokumenter til Spania, Italia og Portugal får man til 1500 euro, Tyskland koster 2500 euro og Norge koster 3500 euro. Folk er desperate på å komme seg videre, forklarer Moustafa.

Dersom prisene Moustafa viser til stemmer, koster det til sammen 4000 euro, eller 35.000 kroner, å skaffe reisedokumenter som man kan bruke fra Hellas til Norge. Reiseutgiftene kommer på toppen av dette.

Midt i Souda-leiren henger en liste over hvem som er innkalt til asylintervju. Omtrent like mange navn henger på en liste som etterlyser dem som har uteblitt fra sine intervjuer.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Sebastien Daridan, områdesjef for Flyktninghjelpen på Chios, sier mistillit til asylsystemet skaper et marked for menneskesmuglerne. Foto: Helge Mikalsen , VG

Bekrefter at folk rømmer



Bildet Moustafa tegner bekreftes av både Nikos Papamanolis i det greske asylverket på Chios, og av Sebastien Daridan, områdeleder i Flyktninghjelpen.

– Vi har fått over 5700 registrerte asylsaker siden mars, men det betyr ikke at det er så mange mennesker her. Mange gir opp og forsvinner, sier Papamanolis.

Flyktninghjelpen mener asylprosessen har mistet tillit blant migrantene og flyktningene, siden syrere har fått sine saker behandlet først, uavhengig om de har ankommet først.

– Prosessen fremstår som uforutsigbar og diskriminerende. Mange stoler ikke på at de vil få sin sak vurdert, og tror de har bedre sjanser i Athen, sier Daridan.

– Jeg tror at minst 1500 har rømt til fastlandet fra bare denne øya. Piggtrådgjerdene langs grensene betyr ikke at resten av Hellas er hermetisk lukket heller, det viser tallene på hvor mange som fortsatt kommer seg videre til for eksempel Serbia, fortsetter han.

Drar nordover



En oversikt sendt ut fra pressekontoret til International Organisation for Migration (IOM) i forrige uke, viser til at så mange som 13.000 kan ha forsvunnet nordover fra Hellas.

Anslaget baserer seg på at det offisielt er 63.000 registrerte flyktninger i landet, men at man kun vet hvor rundt 50.000 av disse befinner seg.

ASYLINTERVJUER: Midt i leiren henger det en liste over dem som skal innkalles til asylintervju. Listen med navn på dem som etterlyses fordi de ikke har møtt opp, er omtrent like lang. Foto: Helge Mikalsen , VG

Moustafa i Souda-leiren sier han håper å kunne unngå «alternativene» som menneskesmuglerne tilbyr.

– Jeg brøt aldri loven når jeg levde under et kriminelt regime i Syria, og vil ikke gjøre det her i Europa. Samtidig føler jeg at alt handler om skitne penger:

– Hellas får enorme summer Euro fra EU for å holde på oss, og Tyrkia håper på det samme for å ta oss imot. Og både USA og Russland håper å tjene penger på krigen vi rømmer fra. Flyktningkrisen er en god forretning, bare ikke for oss flyktninger.

