Harvey krevde morens liv - datteren klamret seg fast til livet

En ung kvinne med et lite barn er et av stormen Harveys siste ofre. Hun ble funnet flytende i vannet med sin lille datter i armene. Moren var død, barnet overlevde.

Da moren så vannet stige i veien hun befant seg på i Beaumont Place, Texas, kjørte hun inn på en parkeringsplass for å komme unna vannmassene skapt av Harvey. Men vannet kom etter og moren og datteren ble tatt av dragsuget og ført ut i kanalen. To politimenn og to brannmenn oppdaget moren som fløt i vannet med et barn som klamret seg til henne.

Med en gummibåt klarte de å nå frem til dem like før de nådde et en undergang der vannet gikk helt opp til toppen. Hadde de kommet sekunder senere ville de ikke klart å redde barnet, melder de lokale politimyndighetene i Beaumont.

Moren var livløs og barnet nedkjølt da redningsmennene fikk dem om bord. De utførte hjertekompresjoner til ambulansen kom, men morens liv stod ikke til å redde. Datteren er nå på sykehus og tilstanden er stabil.'

